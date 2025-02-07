Вам звонит министр: жителей Ростовской области «разводят» от имени главы Минтранса

Posted 7 февраля, 10:33
Published 7 февраля, 10:33
Modified 7 февраля, 10:35
Updated 7 февраля, 10:35
По словам Алены Беликовой, звонки жителям региона поступают от контактов, которые подписаны как «Алёна Олеговна Беликова». Злоумышленники звонят через мессенджеры или по сотовой связи.
«Никаких звонков гражданам с личных телефонов сотрудники министерства транспорта не совершают», — пишет министр.
Алена Беликова попросила жителей региона быть осторожными и связываться только через официальные ресурсы.
Ранее в соцмедиа появились сведения о том, что комментарии под постами в телеграм-канале Алены Беликовой удаляют, а пользователей — блокируют. Министр прокомментировала данную информацию.