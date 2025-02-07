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Posted 7 февраля, 10:33

Published 7 февраля, 10:33

Modified 7 февраля, 10:35

Updated 7 февраля, 10:35

Глава Минтранса Алена Беликова

Вам звонит министр: жителей Ростовской области «разводят» от имени главы Минтранса

7 февраля 2025, 10:33
Фото: ТГ Алены Беликовой. Глава Минтранса Алена Беликова

Мошенники обзванивают жителей Ростовской области от имени главы Минтранса

В Ростовской области мошенники начали обзванивать жителей региона от имени главы Минтранса Алены Беликовой. Об этом министр рассказала в своем телеграм-канале.

По словам Алены Беликовой, звонки жителям региона поступают от контактов, которые подписаны как «Алёна Олеговна Беликова». Злоумышленники звонят через мессенджеры или по сотовой связи.

«Никаких звонков гражданам с личных телефонов сотрудники министерства транспорта не совершают», — пишет министр.

Алена Беликова попросила жителей региона быть осторожными и связываться только через официальные ресурсы.

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Ранее в соцмедиа появились сведения о том, что комментарии под постами в телеграм-канале Алены Беликовой удаляют, а пользователей — блокируют. Министр прокомментировала данную информацию.

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