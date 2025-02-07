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Posted 7 февраля, 09:06

Published 7 февраля, 09:06

Modified 7 февраля, 09:08

Updated 7 февраля, 09:08

Статуя правосудия

Верховный суд РФ признал законным арест экс-главы суда из Ростова Елены Коблевой

7 февраля 2025, 09:06
Фото: 1MI. Статуя правосудия
Сюжет
Обыски, задержания и аресты судей в Ростовской области
Экс-председатель Советского районного суда Ростова Елена Коблева не смогла обжаловать решение о нахождении под стражей. Бывшая служительница Фемиды останется в СИЗО, сообщают СМИ со ссылкой на Верховный суд РФ.

Верховный суд рассмотрел жалобу стороны защиты дважды: в первой и апелляционной инстанции. С 6 февраля отказ в требовании представителей бывшей судьи отменить арест вступил в законную силу.

— Верховный суд признал законным решение первой инстанции ВС, согласно которому без изменений было оставлено решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ от 08.07.2024 о даче согласия на исполнение определения об избрании в её отношении меры пресечения, — цитирует РАПСИ пресс-службу Верховного суда.
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Елена Коблева находится в СИЗО больше полугода, с июля 2024-го. Ее арестовали по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. По версии следствия, эту сумму она получила за отмену решения мирового судьи.

Подозреваемой экс-вершительница правосудия стала после обысков в Советском районному суде осенью 2023 года. Мероприятия были связаны с делом о взятке предпринимателя.

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