Верховный суд РФ признал законным арест экс-главы суда из Ростова Елены Коблевой

Posted 7 февраля, 09:06
Published 7 февраля, 09:06
Modified 7 февраля, 09:08
Updated 7 февраля, 09:08
Верховный суд рассмотрел жалобу стороны защиты дважды: в первой и апелляционной инстанции. С 6 февраля отказ в требовании представителей бывшей судьи отменить арест вступил в законную силу.
— Верховный суд признал законным решение первой инстанции ВС, согласно которому без изменений было оставлено решение Высшей квалификационной коллегии судей РФ от 08.07.2024 о даче согласия на исполнение определения об избрании в её отношении меры пресечения, — цитирует РАПСИ пресс-службу Верховного суда.
Елена Коблева находится в СИЗО больше полугода, с июля 2024-го. Ее арестовали по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч рублей. По версии следствия, эту сумму она получила за отмену решения мирового судьи.
Подозреваемой экс-вершительница правосудия стала после обысков в Советском районному суде осенью 2023 года. Мероприятия были связаны с делом о взятке предпринимателя.