Водитель BMW бросил двух человек под колеса фуры на трассе в Ростовской области

Posted 7 февраля, 07:41
Published 7 февраля, 07:41
Modified 7 февраля, 19:13
Updated 7 февраля, 19:13
Мужчина и девушка попали в больницу после разборок посреди дороги. Возле поворота к Новочеркасску трассу не поделили две легковушки — BMW и Huyndai Solaris. Водители остановились на обочине и стали выяснять отношения. Слово за слово, и один из мужчина вышел из себя. Водитель немецкого авто вытащил из салона Solaris водителя и пассажирку. Люди оказались прямо на оживленной трассе, по которой двигался грузовик DAF.
— В результате ДТП пострадали 36-летний мужчина и 21-летняя девушка, — уточнили спасатели. — Оба госпитализированы в ЦРБ Новочеркасска.
Ранее стало известно, что курьер попал в реанимацию после ДТП с BMW.