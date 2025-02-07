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Posted 7 февраля, 07:41

Published 7 февраля, 07:41

Modified 7 февраля, 19:13

Updated 7 февраля, 19:13

Рисунок ДТП

Водитель BMW бросил двух человек под колеса фуры на трассе в Ростовской области

7 февраля 2025, 07:41
Фото: Изображение Midjourney. Рисунок ДТП
Водитель легковушки толкнул двух человек под колеса фуры. ЧП случилось во время конфликта на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области, сообщает 7 февраля УПЧС Аксайского района.

Мужчина и девушка попали в больницу после разборок посреди дороги. Возле поворота к Новочеркасску трассу не поделили две легковушки — BMW и Huyndai Solaris. Водители остановились на обочине и стали выяснять отношения. Слово за слово, и один из мужчина вышел из себя. Водитель немецкого авто вытащил из салона Solaris водителя и пассажирку. Люди оказались прямо на оживленной трассе, по которой двигался грузовик DAF.

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— В результате ДТП пострадали 36-летний мужчина и 21-летняя девушка, — уточнили спасатели. — Оба госпитализированы в ЦРБ Новочеркасска.

Ранее стало известно, что курьер попал в реанимацию после ДТП с BMW.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Больница#Спасатели#Конфликт#Фура#BMW
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