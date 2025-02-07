Водитель BMW бросил двух человек под колеса фуры на трассе в Ростовской области

Мужчина и девушка попали в больницу после разборок посреди дороги. Возле поворота к Новочеркасску трассу не поделили две легковушки — BMW и Huyndai Solaris. Водители остановились на обочине и стали выяснять отношения. Слово за слово, и один из мужчина вышел из себя. Водитель немецкого авто вытащил из салона Solaris водителя и пассажирку. Люди оказались прямо на оживленной трассе, по которой двигался грузовик DAF.