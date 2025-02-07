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Posted 7 февраля, 07:21

Published 7 февраля, 07:21

Modified 7 февраля, 07:23

Updated 7 февраля, 07:23

Ростовский депутат Водолацкий заявил, что наемники отказываются воевать за Украину

Возвращаются в гробах: ростовский депутат объяснил отказ наемников воевать за Украину

7 февраля 2025, 07:21
Фото: 1MI. Ростовский депутат Водолацкий заявил, что наемники отказываются воевать за Украину

Ростовский депутат Водолацкий заявил, что наемники не хотят воевать за Украину

Депутат Госдумы из Ростова Виктор Водолацкий рассказал, как обстоит ситуация с наемниками в Украине. По словам первого зампреда комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, желающих сражаться на стороне Незалежной становится все меньше.

Число наемников, приезжающих в Украину, стало уменьшаться после того, как в зарубежных СМИ показали кадры с погибшими иностранцами, воевавшими в ВСУ.

— Все понимают, что, приехав на Украину, берут билет в один конец. Огромное количество погибших скрывалось в Польше, Германии, Франции, Болгарии. Сегодня это становится уже достоянием СМИ, — цитирует ТАСС Виктора Водолацкого.
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Политик добавляет, что люди на Западе понимают, что солдаты возвращаются с Украины в гробах. А потому желающих туда отправиться сейчас меньше, чем в начале проведения СВО.

Ранее стало известно о бегстве украинской власти из Купянска.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ВСУ#СВО#Украина#Депутат#Ростов#СМИ#Наемники#Купянск
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