Возвращаются в гробах: ростовский депутат объяснил отказ наемников воевать за Украину

Posted 7 февраля, 07:21
Published 7 февраля, 07:21
Modified 7 февраля, 07:23
Updated 7 февраля, 07:23
Число наемников, приезжающих в Украину, стало уменьшаться после того, как в зарубежных СМИ показали кадры с погибшими иностранцами, воевавшими в ВСУ.
— Все понимают, что, приехав на Украину, берут билет в один конец. Огромное количество погибших скрывалось в Польше, Германии, Франции, Болгарии. Сегодня это становится уже достоянием СМИ, — цитирует ТАСС Виктора Водолацкого.
Политик добавляет, что люди на Западе понимают, что солдаты возвращаются с Украины в гробах. А потому желающих туда отправиться сейчас меньше, чем в начале проведения СВО.
Ранее стало известно о бегстве украинской власти из Купянска.