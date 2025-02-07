ВТБ нарастил портфель рублевых пассивов до 10 трлн

Posted 7 февраля, 12:00
Published 7 февраля, 12:00
Modified 7 февраля, 12:00
Updated 7 февраля, 12:00
Сейчас портфель рублевых пассивов розничных клиентов ВТБ достиг 10 трлн, а общий портфель превысил 10,6 трлн рублей.
«Рынок вкладов и накопительных счетов в нашей стране продолжает свой рекордный рост, и ВТБ — один из основных драйверов этого роста. Практически каждый пятый рубль россияне хранят именно в нашем банке», — прокомментировала Ольга Сердюкова, заместитель руководителя департамента сбережений и зачислений.
По прогнозам ВТБ, объем рынка сбережений продолжит стабильно расти в течение 2025 года. По итогам первого полугодия рынок сбережений в России преодолеет отметку в 60 трлн рублей, а по итогам всего года вырастет на 21% и превысит 68 трлн. Портфель розничных пассивов ВТБ к концу года вырастет почти на треть, до 13,3 трлн рублей.
Большую часть в структуре сбережений россиян занимают вклады. Вкладчики стремятся как можно больше средств аккумулировать на депозитах, текущие ставки по которым обеспечивают высокую доходность.