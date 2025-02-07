Задержанная в Ростове диверсантка собиралась взорвать машину военного чиновника

Posted 7 февраля, 06:35
Published 7 февраля, 06:35
Modified 7 февраля, 06:57
Updated 7 февраля, 06:57
В пятницу, 7 февраля, появилась информация о задержании в трех регионах России четырех агентов спецслужб Украины — в Севастополе, Воронеже и Ростове.
В донской столице поймали двух девушек, одна из которых готовила теракт в отношении высокопоставленного чиновника Минобороны. Во время допроса она рассказала, что в январе 2025 года ей поступило поручение купить компоненты для самодельной взрывчатки для подрыва автомобиля.
«В январе 2025 года после установления автомобиля одного из чиновников поступило задание приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства для подрыва автомобиля», — сказала она.
Другая задержанная рассказала, что была завербована в 2023 году сотрудником СБУ в приложении Telegram. В Ростов она приехала в ноябре 2024 года для сбора разведданных в отношении высших должностных лиц Минобороны, а также высокопоставленных чиновников и их семей.
«Результаты слежки, фото и видеофиксации мы передавали украинским спецслужбам посредством мессенджера Telegram», — цитирует ТАСС девушку.
Одна из задержанных призналась на допросе, что компоненты для изготовления взрывного устройства они приобретали в торговых точках и маркетплейсах, а также забирали из тайников, которые подготовили им кураторы.
«За выполнение поставленных задач кураторы переводили нам денежное вознаграждение, которое мы получали в виде криптовалюты», — рассказали они.
Кроме того, после совершения подрыва автомобиля девушек обещали вывезти на территорию Европы.