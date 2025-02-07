Задержанная в Ростове диверсантка собиралась взорвать машину военного чиновника

Другая задержанная рассказала, что была завербована в 2023 году сотрудником СБУ в приложении Telegram. В Ростов она приехала в ноябре 2024 года для сбора разведданных в отношении высших должностных лиц Минобороны, а также высокопоставленных чиновников и их семей.