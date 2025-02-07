rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 06:35

Published 7 февраля, 06:35

Modified 7 февраля, 06:57

Updated 7 февраля, 06:57

Задержание ФСБ

Задержанная в Ростове диверсантка собиралась взорвать машину военного чиновника

7 февраля 2025, 06:35
Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС. Задержание ФСБ
Задержанная в Ростове девушка готовила теракт в отношении высокопоставленного лица в Министерстве обороны и покупала элементы для самодельной взрывчатки на маркетплейсах. Об этом рассказал ТАСС.

В пятницу, 7 февраля, появилась информация о задержании в трех регионах России четырех агентов спецслужб Украины — в Севастополе, Воронеже и Ростове.

В донской столице поймали двух девушек, одна из которых готовила теракт в отношении высокопоставленного чиновника Минобороны. Во время допроса она рассказала, что в январе 2025 года ей поступило поручение купить компоненты для самодельной взрывчатки для подрыва автомобиля.

«В январе 2025 года после установления автомобиля одного из чиновников поступило задание приобрести компоненты для самодельного взрывного устройства для подрыва автомобиля», — сказала она.

Другая задержанная рассказала, что была завербована в 2023 году сотрудником СБУ в приложении Telegram. В Ростов она приехала в ноябре 2024 года для сбора разведданных в отношении высших должностных лиц Минобороны, а также высокопоставленных чиновников и их семей.

«Результаты слежки, фото и видеофиксации мы передавали украинским спецслужбам посредством мессенджера Telegram», — цитирует ТАСС девушку.

Одна из задержанных призналась на допросе, что компоненты для изготовления взрывного устройства они приобретали в торговых точках и маркетплейсах, а также забирали из тайников, которые подготовили им кураторы.

«За выполнение поставленных задач кураторы переводили нам денежное вознаграждение, которое мы получали в виде криптовалюты», — рассказали они.

Кроме того, после совершения подрыва автомобиля девушек обещали вывезти на территорию Европы.

Появились кадры задержания девушек, готовивших теракт против офицеров в Ростове
Узнать подробнее
Видео: ЦОС ФСБ/ТАСС. Задержание ФСБ

Ранее RostovGazeta опубликовала кадры задержания девушек, готовивших теракт в Ростове.

Читайте также:
Появились кадры задержания девушек, готовивших теракт против офицеров в РостовеНеизвестный открыл стрельбу на Западном в Ростове-на-ДонуВ Ростове задержали двух женщин, готовивших теракт против офицеров Минобороны
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Теракт#Последние новости Ростова на сегодня#Задержание#Ростов#Взрывное устройство#Спецслужбы#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика