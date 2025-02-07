Задержанных в Ростове девушек обещали вывезти в Европу после теракта

Posted 7 февраля, 07:02
Published 7 февраля, 07:02
Modified 7 февраля, 07:04
Updated 7 февраля, 07:04
Напомним, 7 февраля появились сведения о задержании в трех регионах России четырех агентов украинских спецслужб. В Ростове задержали двух девушек, одна из которых призналась в подготовке теракта в отношении высокопоставленного чиновника Минобороны РФ. На допросе она сказала, что в январе 2025 года ей поручили купить компоненты самодельной взрывчатки для подрыва машины.
Вторая задержанная сообщила, что была завербована в 2023 году через телеграм-мессенджер, а в Ростов прибыла в 2024 году для сбора данных о сотрудниках Минобороны, чиновниках и членах их семей.
Девушки рассказали, что элементы для взрывчатки они покупали в торговых точках и маркетплейсах, а за выполненные задания им поступала криптовалюта.
«После совершения подрыва автомобиля обещали вывезти на территорию Европы», — добавила одна из них.
Видео с задержанием можно посмотреть в материале RostovGazeta.