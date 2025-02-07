rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 7 февраля, 07:02

Published 7 февраля, 07:02

Modified 7 февраля, 07:04

Updated 7 февраля, 07:04

Задержанная ФСБ

Задержанных в Ростове девушек обещали вывезти в Европу после теракта

7 февраля 2025, 07:02
Фото: ЦОС ФСБ/ТАСС. Задержанная ФСБ
Девушек, которых задержали в Ростове по подозрению в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, обещали вывезти на территорию Европы после совершения теракта в отношении высокопоставленного должностного лица в Министерстве обороны РФ. Об этом рассказал ТАСС со ссылкой на силовые органы.

Напомним, 7 февраля появились сведения о задержании в трех регионах России четырех агентов украинских спецслужб. В Ростове задержали двух девушек, одна из которых призналась в подготовке теракта в отношении высокопоставленного чиновника Минобороны РФ. На допросе она сказала, что в январе 2025 года ей поручили купить компоненты самодельной взрывчатки для подрыва машины.

Видео: ЦОС ФСБ/ТАСС. Задержанная ФСБ

Вторая задержанная сообщила, что была завербована в 2023 году через телеграм-мессенджер, а в Ростов прибыла в 2024 году для сбора данных о сотрудниках Минобороны, чиновниках и членах их семей.

Девушки рассказали, что элементы для взрывчатки они покупали в торговых точках и маркетплейсах, а за выполненные задания им поступала криптовалюта.

«После совершения подрыва автомобиля обещали вывезти на территорию Европы», — добавила одна из них.

Видео с задержанием можно посмотреть в материале RostovGazeta.

Задержанная в Ростове диверсантка собиралась взорвать машину военного чиновника
Узнать подробнее
Читайте также:
Задержанная в Ростове диверсантка собиралась взорвать машину военного чиновникаПоявились кадры задержания девушек, готовивших теракт против офицеров в РостовеВ Ростове задержали двух женщин, готовивших теракт против офицеров Минобороны
#Милана Белкина#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Теракт#Последние новости Ростова на сегодня#Задержание#Минобороны#Украинские спецслужбы#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика