Задержанных в Ростове девушек обещали вывезти в Европу после теракта

Напомним, 7 февраля появились сведения о задержании в трех регионах России четырех агентов украинских спецслужб. В Ростове задержали двух девушек, одна из которых призналась в подготовке теракта в отношении высокопоставленного чиновника Минобороны РФ. На допросе она сказала, что в январе 2025 года ей поручили купить компоненты самодельной взрывчатки для подрыва машины.