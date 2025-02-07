Загрязнение Дона может разрушить всю экосистему Ростовской области

Posted 7 февраля, 12:36
Published 7 февраля, 12:36
Modified 7 февраля, 12:38
Updated 7 февраля, 12:38
В конце 2024 года Дон получил статус третьей самой грязной реки в России по данным портала «Гриниум».
Ростовский эколог Дмитрий Брыканов считает, что из-за растущего уровня загрязнения Дона, под угрозой может оказаться экосистема всего региона.
«Нарушится пищевая цепочка. Если в реке начнет погибать рыба, моллюски, отравляющиеся выпадающими на дно неорганическими загрязнениями, очень быстро начнет нарушаться баланс», — замечает эксперт.
Дмитрий Брыканов объясняет, что личинки насекомых и взрослые особи, которыми питалась рыба, начнут бесконтрольно размножаться. А охотящиеся на рыбу птицы и змеи, наоборот, сократят популяцию.
«Последствия предсказать сложно. Флора реки и прибрежных районов тоже может измениться — ядовитые вещества сделают почву непригодной для растений. Из-за этого может увеличиться площадь разливов, начнется осыпание берегов, которые удерживали корни деревьев. Загрязнение будет отражаться на климате региона. Водоемы, в которые Дон впадает — главным образом Азовской море, тоже не останутся без изменений», — предупреждает эксперт.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Дон обмелеет из-за сильного ветра в ближайшие дни.