Загрязнение Дона может разрушить всю экосистему Ростовской области

«Последствия предсказать сложно. Флора реки и прибрежных районов тоже может измениться — ядовитые вещества сделают почву непригодной для растений. Из-за этого может увеличиться площадь разливов, начнется осыпание берегов, которые удерживали корни деревьев. Загрязнение будет отражаться на климате региона. Водоемы, в которые Дон впадает — главным образом Азовской море, тоже не останутся без изменений», — предупреждает эксперт.