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Posted 7 февраля, 12:36

Published 7 февраля, 12:36

Modified 7 февраля, 12:38

Updated 7 февраля, 12:38

Река Дон

Загрязнение Дона может разрушить всю экосистему Ростовской области

7 февраля 2025, 12:36
Фото: rostovgazeta.ru. Река Дон
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Эксклюзив
Если в Дону начнет погибать рыба, Ростовскую область окутают тучи комаров, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский эколог Дмитрий Брыканов.

В конце 2024 года Дон получил статус третьей самой грязной реки в России по данным портала «Гриниум».

Ростовский эколог Дмитрий Брыканов считает, что из-за растущего уровня загрязнения Дона, под угрозой может оказаться экосистема всего региона.

«Нарушится пищевая цепочка. Если в реке начнет погибать рыба, моллюски, отравляющиеся выпадающими на дно неорганическими загрязнениями, очень быстро начнет нарушаться баланс», — замечает эксперт.

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Дмитрий Брыканов объясняет, что личинки насекомых и взрослые особи, которыми питалась рыба, начнут бесконтрольно размножаться. А охотящиеся на рыбу птицы и змеи, наоборот, сократят популяцию.

«Последствия предсказать сложно. Флора реки и прибрежных районов тоже может измениться — ядовитые вещества сделают почву непригодной для растений. Из-за этого может увеличиться площадь разливов, начнется осыпание берегов, которые удерживали корни деревьев. Загрязнение будет отражаться на климате региона. Водоемы, в которые Дон впадает — главным образом Азовской море, тоже не останутся без изменений», — предупреждает эксперт.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Дон обмелеет из-за сильного ветра в ближайшие дни.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Загрязнение экологии#Эколог#Экологи
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