Автосервис и машина обгорели во время атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Сейчас же горожане утверждают, что в результате налета БПЛА пострадал автосервис, расположенный на улице Страны Советов в Ростове-на-Дону. Также полностью сгорела припаркованная рядом машина. На фото видно, но у помещения обгорела только дверь и стена, а от авто остался только корпус.