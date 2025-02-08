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Posted 8 февраля, 15:54

Published 8 февраля, 15:54

Modified 8 февраля, 15:56

Updated 8 февраля, 15:56

Автосервис и машина обгорели во время атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Автосервис и машина обгорели во время атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

8 февраля 2025, 15:54
Фото: 1MI. Автосервис и машина обгорели во время атаки БПЛА в Ростове-на-Дону
Жители Ростова-на-Дону рассказали, что во время ночной атаки беспилотников пострадал автосервис и полностью сгорела машина на улице Страны Советов, сообщает телеграм-канал «Блокнот Ростов».

Напомним, что в субботу, 8 февраля, Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотных летательных аппаратов. Известно, что от взрывной волны и обломков дронов пострадало остекление жилых многоэтажных домов, витрин и одной больницы.

Сейчас же горожане утверждают, что в результате налета БПЛА пострадал автосервис, расположенный на улице Страны Советов в Ростове-на-Дону. Также полностью сгорела припаркованная рядом машина. На фото видно, но у помещения обгорела только дверь и стена, а от авто остался только корпус.

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Добавим, что официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее RostovGazeta рассказала, что работу системы смс-оповещения планируют наладить в Ростове-на-Дону.

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