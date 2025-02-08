Автосервис и машина обгорели во время атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

Posted 8 февраля, 15:54
Published 8 февраля, 15:54
Modified 8 февраля, 15:56
Updated 8 февраля, 15:56
Напомним, что в субботу, 8 февраля, Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотных летательных аппаратов. Известно, что от взрывной волны и обломков дронов пострадало остекление жилых многоэтажных домов, витрин и одной больницы.
Сейчас же горожане утверждают, что в результате налета БПЛА пострадал автосервис, расположенный на улице Страны Советов в Ростове-на-Дону. Также полностью сгорела припаркованная рядом машина. На фото видно, но у помещения обгорела только дверь и стена, а от авто остался только корпус.
Добавим, что официального подтверждения этой информации не поступало.
Ранее RostovGazeta рассказала, что работу системы смс-оповещения планируют наладить в Ростове-на-Дону.