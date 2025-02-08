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Posted 8 февраля, 18:45

Published 8 февраля, 18:45

Modified 8 февраля, 18:47

Updated 8 февраля, 18:47

Больше 70 квартир повреждены от падения БПЛА в Ростове

Больше 70 квартир были повреждены от падения БПЛА в Ростове

8 февраля 2025, 18:45
Фото: rostovgazeta.ru. Больше 70 квартир повреждены от падения БПЛА в Ростове
Более 70 квартир нуждаются в ремонте после атаки БПЛА на Ростов. Об этом сообщает и. о. главы администрации донской столицы Александр Скрябин в своем telegram-канале.

Ростов атаковали дронами в ночь на 8 февраля, около 02.00 мск. Силами ПВО сбили беспилотные летательные аппараты, однако один из них упал в жилом секторе. В результате ЧП в 14 многоквартирных домах разлетелись стекла в окнах. Всего повреждены 76 квартир.

— Требуется замена 215 окон. Обмеры по замене окон ведутся в восьми домах, по оставшимся шести работы будут выполнены завтра, — отчитался Александр Скрябин.
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Во всех поврежденных домах установили тепловой контур, восстановили газоснабжение и вернули другие блага цивилизации.

После ЧП на Сельмаше и. о. главы администрации поручил управлению ГО и ЧС, а также районным главам проверить все бомбоубежища в городе.

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