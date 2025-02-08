Больше 70 квартир были повреждены от падения БПЛА в Ростове

Posted 8 февраля, 18:45
Published 8 февраля, 18:45
Modified 8 февраля, 18:47
Updated 8 февраля, 18:47
Ростов атаковали дронами в ночь на 8 февраля, около 02.00 мск. Силами ПВО сбили беспилотные летательные аппараты, однако один из них упал в жилом секторе. В результате ЧП в 14 многоквартирных домах разлетелись стекла в окнах. Всего повреждены 76 квартир.
— Требуется замена 215 окон. Обмеры по замене окон ведутся в восьми домах, по оставшимся шести работы будут выполнены завтра, — отчитался Александр Скрябин.
Во всех поврежденных домах установили тепловой контур, восстановили газоснабжение и вернули другие блага цивилизации.
После ЧП на Сельмаше и. о. главы администрации поручил управлению ГО и ЧС, а также районным главам проверить все бомбоубежища в городе.