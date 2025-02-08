Больше 70 квартир были повреждены от падения БПЛА в Ростове

Ростов атаковали дронами в ночь на 8 февраля, около 02.00 мск. Силами ПВО сбили беспилотные летательные аппараты, однако один из них упал в жилом секторе. В результате ЧП в 14 многоквартирных домах разлетелись стекла в окнах. Всего повреждены 76 квартир.