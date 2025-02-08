Дорогу перекрыли на Сельмаше в Ростове-на-Дону из-за ночной атаки на БПЛА

Напомним, что в ночь на 8 февраля Ростов-на-Дону подвергся вражеской атаке беспилотников. Удар пришелся на район Сельмаш. Средства ПВО уничтожили все БПЛА, но взрывной волной было повреждено остекление 14 домов. Жителей одной из многоэтажек пришлось эвакуировать. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко.