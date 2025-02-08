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Posted 8 февраля, 05:23

Published 8 февраля, 05:23

Modified 8 февраля, 05:25

Updated 8 февраля, 05:25

Улица 1-й Конной Армии в Ростове

Дорогу перекрыли на Сельмаше в Ростове-на-Дону из-за ночной атаки на БПЛА

8 февраля 2025, 05:23
Фото: maps.yandex.ru. Улица 1-й Конной Армии в Ростове
В Ростове-на-Дону ограничили движение автотранспорта по нескольким улицам на время оценки и устранения последствий вражеской атаки в районе Сельмаша, сообщил временно исполняющий обязанности главы администрации Александр Скрябин.

Скрябин прибыл на место происшествия сразу после атаки, чем немало удивил местных жителей, привыкших, что во время всех ЧП прежний глава администрации оказывался либо в отпуске, либо на больничном.

Исполняющий обязанности главы городской управы поручил оценить количество домов, получивших повреждения, провести внеплановое заседание КЧС. Скрябин также сообщил, что в районе было ограничено движение транспортных средств по улице1-й Конной Армии от 29 дома до пересечения с ул. Пановой.

«Прошу жителей города сохранять спокойствие», — призвал он.

«Может сдетонировать!»: на Сельмаше показали последствия атаки БПЛА на Ростов
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Видео: maps.yandex.ru. Улица 1-й Конной Армии в Ростове

Напомним, что в ночь на 8 февраля Ростов-на-Дону подвергся вражеской атаке беспилотников. Удар пришелся на район Сельмаш. Средства ПВО уничтожили все БПЛА, но взрывной волной было повреждено остекление 14 домов. Жителей одной из многоэтажек пришлось эвакуировать. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко.

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