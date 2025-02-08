Дорогу перекрыли на Сельмаше в Ростове-на-Дону из-за ночной атаки на БПЛА

Posted 8 февраля, 05:23
Published 8 февраля, 05:23
Modified 8 февраля, 05:25
Updated 8 февраля, 05:25
Скрябин прибыл на место происшествия сразу после атаки, чем немало удивил местных жителей, привыкших, что во время всех ЧП прежний глава администрации оказывался либо в отпуске, либо на больничном.
Исполняющий обязанности главы городской управы поручил оценить количество домов, получивших повреждения, провести внеплановое заседание КЧС. Скрябин также сообщил, что в районе было ограничено движение транспортных средств по улице1-й Конной Армии от 29 дома до пересечения с ул. Пановой.
«Прошу жителей города сохранять спокойствие», — призвал он.
Напомним, что в ночь на 8 февраля Ростов-на-Дону подвергся вражеской атаке беспилотников. Удар пришелся на район Сельмаш. Средства ПВО уничтожили все БПЛА, но взрывной волной было повреждено остекление 14 домов. Жителей одной из многоэтажек пришлось эвакуировать. Для развертывания пункта временного размещения и питания людей подготовлен лицей № 20 имени В. П. Поляничко.