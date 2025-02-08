Итоги субботы: Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотников

Posted 8 февраля, 15:58
Published 8 февраля, 15:58
Modified 8 февраля, 16:00
Updated 8 февраля, 16:00
Оглушительный грохот
В субботу ночью, 8 февраля, около 02.00 мск жителей Ростовской области разбудили громкие хлопки над жилыми домами. Позже врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что Первомайский район Ростова-на-Дону и Чертковский район области были атакованы БПЛА противника. Средства РЭБ подавили все дроны, однако их обломки нанести немалый ущерб и некоторые улицы пришлось оцепить.
Так, в Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы 14 многоквартирных домов и одной больницы. Также пострадали припаркованные автомобили. Всего из зданий эвакуировали 68 жильцов. В Чертковском районе повреждения получили административно-бытовые здания местного предприятия. Спасатели эвакуировали шесть работников.
Добавим, что по информации министерства обороны в Ростовской области ликвидировали 18 беспилотников.
Режим ЧС
На место происшествия сразу же приехали службы экстренного реагирования и приступили к обследованию домов: оценили количество повреждений, состояние газовых труб и многое другое.
Днем стало известно, что в результате произошедшего пострадал один человек. Женщина получила порезы уже после атаки и сама обратилась в больницу за медицинской помощью. Других случаев ранений не было зарегистрировано.
Из-за масштабов поражения на заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону было принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории пострадавших многоэтажных домов.
Отметим, что прокуратура поставила на контроль решение вопросов о соблюдении прав жителей Ростова-на-Дону, чье имущество пострадало.
Ликвидация последствий
Кроме того, и.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что в Первомайском районе был организован поквартирный обход для оказания помощи и оценки повреждений.
Также было принято решение о выделение денежных средств из резервного фонда администрации для оказания материальной помощи жильцам, чьи квартиры пострадали. Выплаты будут единовременными.
Из-за того что ростовчане пожаловались на молчание систем оповещения и отсутствие смс-предупреждений об опасности, Скрябин поручил проработать этот вопрос. Теперь ответственные службы наладят систему смс-оповещения для более оперативного информирования горожан.
Добавим, что в районе делается все для быстрого восстановления нормальной жизни.