rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 15:58

Published 8 февраля, 15:58

Modified 8 февраля, 16:00

Updated 8 февраля, 16:00

Итоги субботы: Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотников

Итоги субботы: Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотников

8 февраля 2025, 15:58
Фото: rostovgazeta.ru. Итоги субботы: Ростовская область подверглась атаке 18 беспилотников
8 февраля на территории Ростовской области была отбитах атака 18 беспилотников. Больше всего пострадал Чертковский район и Ростов-на-Дону. RostovGazeta подвела итоги дня и расставила все события в хронологическом порядке.

Оглушительный грохот

В субботу ночью, 8 февраля, около 02.00 мск жителей Ростовской области разбудили громкие хлопки над жилыми домами. Позже врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что Первомайский район Ростова-на-Дону и Чертковский район области были атакованы БПЛА противника. Средства РЭБ подавили все дроны, однако их обломки нанести немалый ущерб и некоторые улицы пришлось оцепить.

Так, в Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы 14 многоквартирных домов и одной больницы. Также пострадали припаркованные автомобили. Всего из зданий эвакуировали 68 жильцов. В Чертковском районе повреждения получили административно-бытовые здания местного предприятия. Спасатели эвакуировали шесть работников.

Добавим, что по информации министерства обороны в Ростовской области ликвидировали 18 беспилотников.

Улицы усыпаны стеклами: очевидцы показали, что происходит в Ростове после атаки БПЛА
Узнать подробнее

Режим ЧС

На место происшествия сразу же приехали службы экстренного реагирования и приступили к обследованию домов: оценили количество повреждений, состояние газовых труб и многое другое.

Днем стало известно, что в результате произошедшего пострадал один человек. Женщина получила порезы уже после атаки и сама обратилась в больницу за медицинской помощью. Других случаев ранений не было зарегистрировано.

Из-за масштабов поражения на заседании комиссии по ЧС Ростова-на-Дону было принято решение о введении режима ЧС в Первомайском районе города на территории пострадавших многоэтажных домов.

Отметим, что прокуратура поставила на контроль решение вопросов о соблюдении прав жителей Ростова-на-Дону, чье имущество пострадало.

На видео попала атака БПЛА на чертковское предприятие в Ростовской области
Узнать подробнее

Ликвидация последствий

Кроме того, и.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что в Первомайском районе был организован поквартирный обход для оказания помощи и оценки повреждений.

Также было принято решение о выделение денежных средств из резервного фонда администрации для оказания материальной помощи жильцам, чьи квартиры пострадали. Выплаты будут единовременными.

Из-за того что ростовчане пожаловались на молчание систем оповещения и отсутствие смс-предупреждений об опасности, Скрябин поручил проработать этот вопрос. Теперь ответственные службы наладят систему смс-оповещения для более оперативного информирования горожан.

Добавим, что в районе делается все для быстрого восстановления нормальной жизни.

Читайте также:
Юрий Слюсарь прокомментировал введение режима ЧС в Ростове-на-ДонуВ районе Сельмаша в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС«Мы не знаем, куда бежать»: как жители Ростова пережили ночную атаку БПЛА
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Режим ЧС#Чертковский район#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Террористическая атака#Ликвидация последствий#Происшествия#Юрий Слюсарь#Александр Скрябин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика