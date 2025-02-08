Из поврежденного обломками БПЛА дома в Ростове эвакуировали почти 70 жителей

Posted 8 февраля, 05:31
Published 8 февраля, 05:31
Modified 8 февраля, 05:33
Updated 8 февраля, 05:33
Донская столица попала под воздушную атаку накануне ночью. Дроны удалось уничтожить, но обломки разлетелись в жилой части города. При их падении выбило стекла в 14 многоэтажках на Сельмаше. Люди посреди ночи буквально лишились окон.
Жителей одного из многоквартирных домов, на который попали обломки БПЛА пришлось эвакуировать. Теперь готовят для них пункты временного размещения, где ростовчане смогут погреться, отдохнуть и перекусить. ПВР развернут на базе лицея №20 имени В. П. Поляничко
Также повреждения получили припаркованные поблизости машины.
Подобная ситуация наблюдается и на севере региона. В Чертковском районе после атаки БПЛА эвакуировали шесть работников административно-бытовых зданий, которые повреждены обломками.