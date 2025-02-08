rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 05:31

Published 8 февраля, 05:31

Modified 8 февраля, 05:33

Updated 8 февраля, 05:33

После атаки БПЛА эвакуировали порядка 70 человек в Ростове

Из поврежденного обломками БПЛА дома в Ростове эвакуировали почти 70 жителей

8 февраля 2025, 05:31
Фото: 1MI. После атаки БПЛА эвакуировали порядка 70 человек в Ростове
В Ростове после атаки беспилотников эвакуация понадобилась десяткам человек. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем telegram-канале 8 февраля.

Донская столица попала под воздушную атаку накануне ночью. Дроны удалось уничтожить, но обломки разлетелись в жилой части города. При их падении выбило стекла в 14 многоэтажках на Сельмаше. Люди посреди ночи буквально лишились окон.

Жителей одного из многоквартирных домов, на который попали обломки БПЛА пришлось эвакуировать. Теперь готовят для них пункты временного размещения, где ростовчане смогут погреться, отдохнуть и перекусить. ПВР развернут на базе лицея №20 имени В. П. Поляничко

Также повреждения получили припаркованные поблизости машины.

Четыре города и семь районов Ростовской области подверглись атаке БПЛА
Узнать подробнее

Подобная ситуация наблюдается и на севере региона. В Чертковском районе после атаки БПЛА эвакуировали шесть работников административно-бытовых зданий, которые повреждены обломками.

Читайте также:
Юрий Слюсарь назвал масштабы разрушении в Ростове после атаки БПЛАЮрий Слюсарь назвал последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область«У всего города стекла дрожали!»: как пережили атаку БПЛА жители Ростовской области
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Губернатор#БПЛА#Чертковский район#Ростов#Сельмаш#Повреждения#Пункты временного размещения#Дроны#Многоэтажки#Юрий Слюсарь#Воздушная атака
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика