Из поврежденного обломками БПЛА дома в Ростове эвакуировали почти 70 жителей

Жителей одного из многоквартирных домов, на который попали обломки БПЛА пришлось эвакуировать. Теперь готовят для них пункты временного размещения, где ростовчане смогут погреться, отдохнуть и перекусить. ПВР развернут на базе лицея №20 имени В. П. Поляничко