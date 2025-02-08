Как выглядит район Сельмаш в Ростове спустя 12 часов после атаки беспилотника

Posted 8 февраля, 13:13
Published 8 февраля, 13:13
Modified 8 февраля, 13:15
Updated 8 февраля, 13:15
За несколько часов ситуация в районе Сельмаш в Ростове-на-Дону значительно улучшилась: жильцов пускают в квартиры, из дворов частично убрали осколки стекла и куски оконных рам, а выбитое остекление временно застилают пленкой.
На кадрах видно, что работа идет полным ходом, а все службы работают слажено. Дворы начинают принимать свой изначальный вид.
Добавим, что ранее врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что сотрудники следственного комитета и газовых аварийных служб завершили свои проверки. Теперь к ликвидации последствий ночной атаки беспилотников приступили коммунальщики.
До этого власти Ростова-на-Дону оправдались за отсутствие экстренного оповещения во время атаки.