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Posted 8 февраля, 13:13

Published 8 февраля, 13:13

Modified 8 февраля, 13:15

Updated 8 февраля, 13:15

Появились новые кадры пострадавших домов и дворов в Ростове после атаки БПЛА

Как выглядит район Сельмаш в Ростове спустя 12 часов после атаки беспилотника

8 февраля 2025, 13:13
Фото: rostovgazeta.ru. Появились новые кадры пострадавших домов и дворов в Ростове после атаки БПЛА
В Ростове-на-Дону продолжается ликвидация последствий атаки беспилотных летательных аппаратов. Дворы очищают от осколков, а окна заклеивают пленкой. На месте событий побывал корреспондент RostovGazeta.

За несколько часов ситуация в районе Сельмаш в Ростове-на-Дону значительно улучшилась: жильцов пускают в квартиры, из дворов частично убрали осколки стекла и куски оконных рам, а выбитое остекление временно застилают пленкой.

На кадрах видно, что работа идет полным ходом, а все службы работают слажено. Дворы начинают принимать свой изначальный вид.

Окно выбило в палате областной больницы Ростова-на-Дону во время атаки БПЛА
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Видео: rostovgazeta.ru. Появились новые кадры пострадавших домов и дворов в Ростове после атаки БПЛА

Добавим, что ранее врио губернатора Юрий Слюсарь рассказал, что сотрудники следственного комитета и газовых аварийных служб завершили свои проверки. Теперь к ликвидации последствий ночной атаки беспилотников приступили коммунальщики.

До этого власти Ростова-на-Дону оправдались за отсутствие экстренного оповещения во время атаки.

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