rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 12:29

Published 8 февраля, 12:29

Modified 8 февраля, 12:31

Updated 8 февраля, 12:31

Материальная помощь будет оказана жильцам пострадавших от БПЛА квартир в Ростове

Материальная помощь будет оказана жильцам пострадавших от БПЛА квартир в Ростове

8 февраля 2025, 12:29
Фото: rostovgazeta.ru. Материальная помощь будет оказана жильцам пострадавших от БПЛА квартир в Ростове
На внеочередном заседании КЧС было принято решение о выделение средств для оказания материальной поддержки жителям Ростова-на-Дону, чье жилье пострадало во время атаки дронов 8 февраля.

И.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что все горожане, чье имущество пострадало во время ночного налета беспилотников, получат единовременную выплату. Денежные средства будут выделены из резервного фонда городской управы.

Кроме того, строительные компании Ростова также готовы помочь пострадавшим зданиям. Они могут поспособствовать в работе по закрытию теплового контура.

Окно выбило в палате областной больницы Ростова-на-Дону во время атаки БПЛА
Узнать подробнее

До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал введение режима ЧС в Ростове-на-Дону. Подробнее об обстановке на Сельмаше в материале RostovGazeta.

Читайте также:
В районе Сельмаша в Ростове-на-Дону ввели режим ЧСЮрий Слюсарь прокомментировал введение режима ЧС в Ростове-на-ДонуВласти Ростова оправдались за отсутствие экстренного оповещения во время атаки
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выплаты#Последние новости Ростова на сегодня#Атака БПЛА#Единовременная выплата#Разрушения#Террористическая атака#Ликвидация последствий#Александр Скрябин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика