Материальная помощь будет оказана жильцам пострадавших от БПЛА квартир в Ростове

Posted 8 февраля, 12:29
Published 8 февраля, 12:29
Modified 8 февраля, 12:31
Updated 8 февраля, 12:31
И.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин рассказал, что все горожане, чье имущество пострадало во время ночного налета беспилотников, получат единовременную выплату. Денежные средства будут выделены из резервного фонда городской управы.
Кроме того, строительные компании Ростова также готовы помочь пострадавшим зданиям. Они могут поспособствовать в работе по закрытию теплового контура.
До этого врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь прокомментировал введение режима ЧС в Ростове-на-Дону. Подробнее об обстановке на Сельмаше в материале RostovGazeta.