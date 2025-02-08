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Posted 8 февраля, 05:52

Published 8 февраля, 05:52

Modified 8 февраля, 05:54

Updated 8 февраля, 05:54

Минобороны сообщило о 18 сбитых БПЛА в Ростовской области 8 февраля

Минобороны сообщило о 18 сбитых БПЛА в Ростовской области 8 февраля

8 февраля 2025, 05:52
Фото: Минобороны России. Минобороны сообщило о 18 сбитых БПЛА в Ростовской области 8 февраля
На территории Ростовской области была пресечена попытка террористической атаки. Всего в небе над регионом уничтожили и перехватили 18 беспилотников, сообщает Минобороны России.

Ночью 8 февраля в Ростовской области дежурными средствами ПВО было сбито 18 беспилотных летательных аппаратов.

При этом атаке подверглись и другие субъекты РФ. Так, в Волгоградской области военный ликвидировали 11 беспилотников, в Белгородской засекли и уничтожили пять дронов, а в Краснодарском крае — два БПЛА.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что в этот раз под налет также попал и Ростов-на-Дону. БПЛА удалось сбить, однако их падение и осколки выбили окна в 14 жилых многоквартирных домах, из одной многоэтажки пришлось эвакуировать почти 70 жителей. Были повреждены автомобили. Подробнее о том, как горожане пережили ночь, читайте в нашем материале.

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