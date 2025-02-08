Минобороны сообщило о 18 сбитых БПЛА в Ростовской области 8 февраля

Ранее RostovGazeta рассказала, что в этот раз под налет также попал и Ростов-на-Дону. БПЛА удалось сбить, однако их падение и осколки выбили окна в 14 жилых многоквартирных домах, из одной многоэтажки пришлось эвакуировать почти 70 жителей. Были повреждены автомобили. Подробнее о том, как горожане пережили ночь, читайте в нашем материале.