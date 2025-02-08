Минобороны сообщило о 18 сбитых БПЛА в Ростовской области 8 февраля

Posted 8 февраля, 05:52
Published 8 февраля, 05:52
Modified 8 февраля, 05:54
Updated 8 февраля, 05:54
Ночью 8 февраля в Ростовской области дежурными средствами ПВО было сбито 18 беспилотных летательных аппаратов.
При этом атаке подверглись и другие субъекты РФ. Так, в Волгоградской области военный ликвидировали 11 беспилотников, в Белгородской засекли и уничтожили пять дронов, а в Краснодарском крае — два БПЛА.
Ранее RostovGazeta рассказала, что в этот раз под налет также попал и Ростов-на-Дону. БПЛА удалось сбить, однако их падение и осколки выбили окна в 14 жилых многоквартирных домах, из одной многоэтажки пришлось эвакуировать почти 70 жителей. Были повреждены автомобили. Подробнее о том, как горожане пережили ночь, читайте в нашем материале.