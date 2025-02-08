Морозы почти до 10 градусов начались в Ростове-на-Дону на выходных

По данным Gismeteo, в субботу, 8 февраля, ожидается малооблачная погода. Днем температура воздуха не поднимется выше -5 градусов, а ночью — опустится еще сильнее до -8 градусов. Ветер идет с северо-востока со скоростью 11 метров в секунду.