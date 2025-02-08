Морозы почти до 10 градусов начались в Ростове-на-Дону на выходных

Posted 8 февраля, 08:35
Published 8 февраля, 08:35
Modified 8 февраля, 08:37
Updated 8 февраля, 08:37
По данным Gismeteo, в субботу, 8 февраля, ожидается малооблачная погода. Днем температура воздуха не поднимется выше -5 градусов, а ночью — опустится еще сильнее до -8 градусов. Ветер идет с северо-востока со скоростью 11 метров в секунду.
В воскресенье, 9 февраля, в погодные условия практически не изменятся. В течение суток столбики термометров покажут от -8 до -3 градусов Цельсия. Сильный ветер до 10 метров в секунду.
В понедельник, 10 февраля, осадки не ожидаются. Ветер сменит свое направление на восточное. Порывы ветра до 9 метров в секунду. Температурный диапазон по-прежнему составит -8…-3 градуса.
Добавим, что плюсовая температура вернется в Ростов-на-Дону только в четверг, 13 февраля.
До этого сильный снегопад начал массового валить деревья на машины в Ростове-на-Дону.