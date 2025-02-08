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Posted 8 февраля, 08:35

Published 8 февраля, 08:35

Modified 8 февраля, 08:37

Updated 8 февраля, 08:37

Морозы почти до 10 градусов охватили Ростов-на-Дону на выходных

Морозы почти до 10 градусов начались в Ростове-на-Дону на выходных

8 февраля 2025, 08:35
Фото: rostovgazeta.ru. Морозы почти до 10 градусов охватили Ростов-на-Дону на выходных
В конце этой недели и в начале следующей синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону заморозки, сильный ветер и температуру воздуха до -8 градусов Цельсия.

По данным Gismeteo, в субботу, 8 февраля, ожидается малооблачная погода. Днем температура воздуха не поднимется выше -5 градусов, а ночью — опустится еще сильнее до -8 градусов. Ветер идет с северо-востока со скоростью 11 метров в секунду.

В воскресенье, 9 февраля, в погодные условия практически не изменятся. В течение суток столбики термометров покажут от -8 до -3 градусов Цельсия. Сильный ветер до 10 метров в секунду.

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В понедельник, 10 февраля, осадки не ожидаются. Ветер сменит свое направление на восточное. Порывы ветра до 9 метров в секунду. Температурный диапазон по-прежнему составит -8…-3 градуса.

Добавим, что плюсовая температура вернется в Ростов-на-Дону только в четверг, 13 февраля.

До этого сильный снегопад начал массового валить деревья на машины в Ростове-на-Дону.

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