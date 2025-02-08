«Может сдетонировать!»: на Сельмаше показали последствия атаки БПЛА на Ростов

Posted 8 февраля, 00:54
Published 8 февраля, 00:54
Modified 8 февраля, 05:03
Updated 8 февраля, 05:03
По словам горожан, окна разлетелись на осколки якобы из-за обломков сбитого беспилотника.
— На первом этаже окна выбило, — говорит автор видео.
— Около моего дома. Там поликлиника рядом, — добавили в комментариях подписчики.
— Взрыв был первый в 2 часа ночи, потом еще в 2.05 мск и попозже еще два, — уточнил один из ростовчан.
— Не подходите и не подбирайте обломки — может сдетонировать, — напомнили другие местные жители.
Официальной информации ни о воздушной атаке, ни об ее отражении военными не поступало.