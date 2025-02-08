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Posted 8 февраля, 00:54

Published 8 февраля, 00:54

Modified 8 февраля, 05:03

Updated 8 февраля, 05:03

После мощного грохота выбило окна в домах на Сельмаше в Ростове-на-Дону

«Может сдетонировать!»: на Сельмаше показали последствия атаки БПЛА на Ростов

8 февраля 2025, 00:54
Фото: 1MI. После мощного грохота выбило окна в домах на Сельмаше в Ростове-на-Дону

Жители Сельмаша показали последствия вражеской атаки БПЛА в Ростове-на-Дону

После оглушительного грохота в нескольких многоквартирных домах Ростова выбило окна. Кадры с места ЧП появились в telegram-канале «Это Ростов новости» ночью 8 февраля.

По словам горожан, окна разлетелись на осколки якобы из-за обломков сбитого беспилотника.

— На первом этаже окна выбило, — говорит автор видео.
— Около моего дома. Там поликлиника рядом, — добавили в комментариях подписчики.
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Видео: тг Это Ростов новости. После мощного грохота выбило окна в домах на Сельмаше в Ростове-на-Дону
— Взрыв был первый в 2 часа ночи, потом еще в 2.05 мск и попозже еще два, — уточнил один из ростовчан.
— Не подходите и не подбирайте обломки — может сдетонировать, — напомнили другие местные жители.

Официальной информации ни о воздушной атаке, ни об ее отражении военными не поступало.

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