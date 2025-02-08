«Мы не знаем, куда бежать»: как жители Ростова пережили ночную атаку БПЛА

Posted 8 февраля, 14:09
Published 8 февраля, 14:09
Modified 8 февраля, 14:09
Updated 8 февраля, 14:09
Напомним, что в субботу ночью, 8 февраля, на территории Ростовской области была предотвращена попытка террористической атаки. Всего в регионе сбили 18 дронов. Разрушения зафиксировали в Чертковском районе региона и в Ростове-на-Дону.
В донской столице взрывная волна и осколки повредили окна и рамы в 14 многоэтажный домах.
Жители Ростова-на-Дону испугались того, что проснулись не от звонка будильника, а от взрывов: «Плохо работает или вообще не работает система оповещения! И не знаем куда бежать! Ужас!»
«Господи, как же страшно», — написала ростовчанка.
«Никогда раньше бы не подумала, что просыпаясь первым делом буду читать блог губернатора», — подметил пользователь.
«Было очень страшно, но всем пострадавшим оказана помощь, и ребята работают сейчас в нашем доме», — добавил подписчик.
Ранее стало известно, что материальная помощь будет оказана жильцам пострадавших от БПЛА квартир в Ростове-на-Дону.