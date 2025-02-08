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Posted 8 февраля, 14:09

Published 8 февраля, 14:09

Modified 8 февраля, 14:09

Updated 8 февраля, 14:09

«Мы не знаем, куда бежать»: как жители Ростова пережили ночную атаку БПЛА

«Мы не знаем, куда бежать»: как жители Ростова пережили ночную атаку БПЛА

8 февраля 2025, 14:09
Фото: Изображение Midjourney. «Мы не знаем, куда бежать»: как жители Ростова пережили ночную атаку БПЛА
Ночью 8 февраля ростовчан разбудили хлопки и грохот, который раздавался при работе систем ПВО по БПЛА. В телеграм-канале врио губернатора Юрия Слюсаря жители города рассказали, что сильно перепугались и думали бежать в укрытие.

Напомним, что в субботу ночью, 8 февраля, на территории Ростовской области была предотвращена попытка террористической атаки. Всего в регионе сбили 18 дронов. Разрушения зафиксировали в Чертковском районе региона и в Ростове-на-Дону.

В донской столице взрывная волна и осколки повредили окна и рамы в 14 многоэтажный домах.

Жители Ростова-на-Дону испугались того, что проснулись не от звонка будильника, а от взрывов: «Плохо работает или вообще не работает система оповещения! И не знаем куда бежать! Ужас!»

«Господи, как же страшно», — написала ростовчанка.

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«Никогда раньше бы не подумала, что просыпаясь первым делом буду читать блог губернатора», — подметил пользователь.

«Было очень страшно, но всем пострадавшим оказана помощь, и ребята работают сейчас в нашем доме», — добавил подписчик.

Ранее стало известно, что материальная помощь будет оказана жильцам пострадавших от БПЛА квартир в Ростове-на-Дону.

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