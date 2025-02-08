«Даже окна тряслись»: на видео попал момент взрыва над Ростовом-на-Дону

Posted 8 февраля, 00:13
Published 8 февраля, 00:13
Modified 8 февраля, 00:20
Updated 8 февраля, 00:20
Грохот раздался после 02.00 мск. На кадрах видно яркую вспышку. Через несколько секунд прогремел звук, похожий на взрыв.
— В районе «Горизонта» три раза было слышно, — написали в комментариях горожане.
— Мне страшно, я слышал все четыре, — сообщил ростовчанин.
— Первые два — даже окна тряслись сильно, — поделился местный житель.
— На Северном все четыре, — добавили другие. — Остальные три при этом более тихие, чем первый.
— В центре очень сильно грохнуло, — сообщили еще одни подписчики.
Ранее RostovGazeta сообщала о грохоте в ночь на 8 февраля. Авиационную опасность при этом объявляли в северной части региона.