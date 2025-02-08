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Posted 8 февраля, 00:13

Published 8 февраля, 00:13

Modified 8 февраля, 00:20

Updated 8 февраля, 00:20

На видео попал момент взрыва над Ростовом-на-Дону

«Даже окна тряслись»: на видео попал момент взрыва над Ростовом-на-Дону

8 февраля 2025, 00:13
Фото: Минобороны России. На видео попал момент взрыва над Ростовом-на-Дону

На видео попал момент взрыва над Ростовом-на-Дону

Момент взрыва над Ростовом попал на запись камеры видеонаблюдения. Видео опубликовали в telegram-канале «Это Ростов новости» 8 февраля.

Грохот раздался после 02.00 мск. На кадрах видно яркую вспышку. Через несколько секунд прогремел звук, похожий на взрыв.

— В районе «Горизонта» три раза было слышно, — написали в комментариях горожане.
— Мне страшно, я слышал все четыре, — сообщил ростовчанин.
— Первые два — даже окна тряслись сильно, — поделился местный житель.
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— На Северном все четыре, — добавили другие. — Остальные три при этом более тихие, чем первый.
— В центре очень сильно грохнуло, — сообщили еще одни подписчики.

Ранее RostovGazeta сообщала о грохоте в ночь на 8 февраля. Авиационную опасность при этом объявляли в северной части региона.

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