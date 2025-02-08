На видео попала атака БПЛА на чертковское предприятие в Ростовской области

Posted 8 февраля, 07:20
Published 8 февраля, 07:20
Modified 8 февраля, 07:22
Updated 8 февраля, 07:22
Напомним, что в субботу ночью, 8 февраля, на территории Ростовской области произошла попытка террористической атаки. Больше всего разрушений было зафиксировано в Ростове-на-Дону и Чертковском районе.
Жители района рассказали, что беспилотники кружили несколько часов над районом, прежде чем их сбили. На видео самих БПЛА не видно, однако слышен жужжащий шум, который разносится на всю округу.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Чертковском районе пострадали административно-бытовые здания предприятия. С территории организации пришлось эвакуировать шесть работников.
Добавим, что, к счастью, погибших и пострадавших нет.
Ранее Минобороны сообщило о 18 сбитых БПЛА в Ростовской области 8 февраля.