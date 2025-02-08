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Posted 8 февраля, 07:20

Published 8 февраля, 07:20

Modified 8 февраля, 07:22

Updated 8 февраля, 07:22

Появились кадры ночной атаки беспилотников в Ростовской области

На видео попала атака БПЛА на чертковское предприятие в Ростовской области

8 февраля 2025, 07:20
Фото: Минобороны РФ. Появились кадры ночной атаки беспилотников в Ростовской области
Чертковский район Ростовской области пострадал при атаке беспилотных летательных аппаратов. Осколки повредили несколько зданий одного из местных предприятий, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Напомним, что в субботу ночью, 8 февраля, на территории Ростовской области произошла попытка террористической атаки. Больше всего разрушений было зафиксировано в Ростове-на-Дону и Чертковском районе.

Жители района рассказали, что беспилотники кружили несколько часов над районом, прежде чем их сбили. На видео самих БПЛА не видно, однако слышен жужжащий шум, который разносится на всю округу.

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Видео: Минобороны РФ. Появились кадры ночной атаки беспилотников в Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что в Чертковском районе пострадали административно-бытовые здания предприятия. С территории организации пришлось эвакуировать шесть работников.

Добавим, что, к счастью, погибших и пострадавших нет.

Ранее Минобороны сообщило о 18 сбитых БПЛА в Ростовской области 8 февраля.

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