Новогодняя елка сгорела в доме жительницы Ростова-на-Дону в феврале

Posted 8 февраля, 13:54
Published 8 февраля, 13:54
Modified 8 февраля, 13:56
Updated 8 февраля, 13:56
Инцидент произошел недавно в доме на Кремовом переулке Ростова-на-Дону. Внезапно в помещении закоротил светильник. Искры от него перекинулись на гирлянду, а затем и на высохшее хвойное дерево. Ель моментально вспыхнула.
Хозяйка дома не растерялась и быстро вызвала спасателей. Шесть огнеборцев и две единицы техники ликвидировали возгорание на территории площадью три квадратных метра.
Сотрудники МЧС напоминаю, что сухие деревья, как порох, могут загореться от любой искры.
Ранее неизвестный пытался поджечь торговые павильоны в Ростове-на-Дону. Подробнее о случившемся в материале RostovGazeta.