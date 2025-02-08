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Posted 8 февраля, 13:54

Published 8 февраля, 13:54

Modified 8 февраля, 13:56

Updated 8 февраля, 13:56

Новогодняя елка сгорела в доме жительницы Ростова-на-Дону в феврале

Новогодняя елка сгорела в доме жительницы Ростова-на-Дону в феврале

8 февраля 2025, 13:54
Фото: 1MI. Новогодняя елка сгорела в доме жительницы Ростова-на-Дону в феврале
В Ростове-на-Дону женщина решила продлить себе новогодние праздники, оставив елку. Однако все закончилось пожаром из-за короткого замыкания, сообщает МЧС России.

Инцидент произошел недавно в доме на Кремовом переулке Ростова-на-Дону. Внезапно в помещении закоротил светильник. Искры от него перекинулись на гирлянду, а затем и на высохшее хвойное дерево. Ель моментально вспыхнула.

Хозяйка дома не растерялась и быстро вызвала спасателей. Шесть огнеборцев и две единицы техники ликвидировали возгорание на территории площадью три квадратных метра.

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Сотрудники МЧС напоминаю, что сухие деревья, как порох, могут загореться от любой искры.

Ранее неизвестный пытался поджечь торговые павильоны в Ростове-на-Дону. Подробнее о случившемся в материале RostovGazeta.

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