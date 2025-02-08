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Posted 8 февраля, 07:03

Published 8 февраля, 07:03

Modified 8 февраля, 07:05

Updated 8 февраля, 07:05

Обломки дронов зацепили машины, припаркованные на Сельмаше в Ростове

Обломки вражеских дронов зацепили машины, припаркованные на Сельмаше в Ростове

8 февраля 2025, 07:03
Фото: 1MI. Обломки дронов зацепили машины, припаркованные на Сельмаше в Ростове
В Ростове-на-Дону повреждения после атаки беспилотников получили не только жилые дома, но и автомобили, стоявшие неподалеку. Об этом утром 8 февраля в своем telegram-канале рассказал врио губернатора Юрий Слюсарь.

Число припаркованных легковушек, получивших повреждения, еще уточняется. Ранее стало известно, что осколками БПЛА выбило окна в 14 многоэтажках. Жителей одного из многоквартирных домов эвакуировали. Почти 70 жильцам предложили временно разместиться на базе лицея №20.

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На месте работают спецслужбы. Улицы временно перекрыли. Очевидно, правоохранители ищут части разлетевшихся на осколки дронов, в которых могли остаться детонаторы или взрывчатка.

Ростов атаковали с воздуха в ночь на 8 февраля. При этом, по словам горожан, система оповещения в очередной раз не сработала. О дронах люди узнали по факту, когда подорвались с кровати из-за первого взрыва. Времени, чтобы спрятаться хотя бы в ванной или в коридоре без окон, не было. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Пожар#ЧП#Транспорт#Беспилотники#Правоохранители#Атака#Уничтожение#Спецслужбы#Дроны#Многоэтажки
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