Обломки вражеских дронов зацепили машины, припаркованные на Сельмаше в Ростове

Posted 8 февраля, 07:03
Published 8 февраля, 07:03
Modified 8 февраля, 07:05
Updated 8 февраля, 07:05
Число припаркованных легковушек, получивших повреждения, еще уточняется. Ранее стало известно, что осколками БПЛА выбило окна в 14 многоэтажках. Жителей одного из многоквартирных домов эвакуировали. Почти 70 жильцам предложили временно разместиться на базе лицея №20.
На месте работают спецслужбы. Улицы временно перекрыли. Очевидно, правоохранители ищут части разлетевшихся на осколки дронов, в которых могли остаться детонаторы или взрывчатка.
Ростов атаковали с воздуха в ночь на 8 февраля. При этом, по словам горожан, система оповещения в очередной раз не сработала. О дронах люди узнали по факту, когда подорвались с кровати из-за первого взрыва. Времени, чтобы спрятаться хотя бы в ванной или в коридоре без окон, не было. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.