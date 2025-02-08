Обломки вражеских дронов зацепили машины, припаркованные на Сельмаше в Ростове

Ростов атаковали с воздуха в ночь на 8 февраля. При этом, по словам горожан, система оповещения в очередной раз не сработала. О дронах люди узнали по факту, когда подорвались с кровати из-за первого взрыва. Времени, чтобы спрятаться хотя бы в ванной или в коридоре без окон, не было. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.