Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе в Аксайском районе

Posted 8 февраля, 18:54
Published 8 февраля, 18:54
Modified 8 февраля, 18:56
Updated 8 февраля, 18:56
Авария произошла в субботу утром, 8 февраля, на автодороге «Аксай — Новочеркасск» в районе станицы Мишкинская в Ростовской области. Во время движения столкнулись два легковых автомобиля марки Honda и Belgee X50. Причины и обстоятельства ДТП не разглашались.
Однако известно, что в результате ДТП от травм погибла пожилая женщина (на вид ей было около 70 лет) — пассажир Honda. Еще три взрослых человека и один ребенок попали в больницу для дальнейшего обследования.
Добавим, что полицейские выясняют все детали случившегося.
Ранее четыре автомобиля и бензовоз попали в смертельное ДТП на трассе М-4 «Дон».