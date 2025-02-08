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Posted 8 февраля, 18:54

Published 8 февраля, 18:54

Modified 8 февраля, 18:56

Updated 8 февраля, 18:56

Пенсионерка погибла при столкновении кроссовера и легковушки на трассе у Аксая

Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на трассе в Аксайском районе

8 февраля 2025, 18:54
Фото: Изображение Midjourney. Пенсионерка погибла при столкновении кроссовера и легковушки на трассе у Аксая
В Ростовской области на полной скорости столкнулись две иномарки. В результате ДТП в больницу попали четыре человека, в том числе ребенок, а также погибла пенсионерка, сообщает МБУ АР «УПЧС» (Аксайский район).

Авария произошла в субботу утром, 8 февраля, на автодороге «Аксай — Новочеркасск» в районе станицы Мишкинская в Ростовской области. Во время движения столкнулись два легковых автомобиля марки Honda и Belgee X50. Причины и обстоятельства ДТП не разглашались.

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Однако известно, что в результате ДТП от травм погибла пожилая женщина (на вид ей было около 70 лет) — пассажир Honda. Еще три взрослых человека и один ребенок попали в больницу для дальнейшего обследования.

Добавим, что полицейские выясняют все детали случившегося.

Ранее четыре автомобиля и бензовоз попали в смертельное ДТП на трассе М-4 «Дон».

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