Один человек пострадал после атаки беспилотников в Ростовской области 8 февраля

Posted 8 февраля, 10:20
Published 8 февраля, 10:20
Modified 8 февраля, 10:22
Updated 8 февраля, 10:22
Напомним, что противник атаковал Ростовскую область 18 беспилотными летательными аппаратами. В основном разрушения понесли Чертковский район и Ростов-на-Дону. В первом случае пострадали административно-бытовые здания предприятия, а во втором — 14 многоквартирных домов в районе Сельмаш.
Теперь же телеграм-канал «Дон24» рассказал, что один человек пострадал после атаки. Женщина порезалась осколками. Однако серьезных и опасных ранений врачи у нее не обнаружили. Другие горожане не обращались за медицинской помощью.