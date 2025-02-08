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Posted 8 февраля, 10:20

Published 8 февраля, 10:20

Modified 8 февраля, 10:22

Updated 8 февраля, 10:22

Один человек пострадал после атаки беспилотников в Ростовской области 8 февраля

Один человек пострадал после атаки беспилотников в Ростовской области 8 февраля

8 февраля 2025, 10:20
Фото: Изображение Midjourney. Один человек пострадал после атаки беспилотников в Ростовской области 8 февраля
Жительница Ростовской области пострадала после массированной атаки БПЛА. Женщина сама обратилась за помощью. Об этом сообщили на заседании комиссии по ликвидации последствий падения беспилотников.

Напомним, что противник атаковал Ростовскую область 18 беспилотными летательными аппаратами. В основном разрушения понесли Чертковский район и Ростов-на-Дону. В первом случае пострадали административно-бытовые здания предприятия, а во втором — 14 многоквартирных домов в районе Сельмаш.

Теперь же телеграм-канал «Дон24» рассказал, что один человек пострадал после атаки. Женщина порезалась осколками. Однако серьезных и опасных ранений врачи у нее не обнаружили. Другие горожане не обращались за медицинской помощью.

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Ранее в Ростова-на-Дону частично ввели режим ЧС.

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