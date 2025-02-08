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Posted 8 февраля, 10:13

Published 8 февраля, 10:13

Modified 8 февраля, 10:32

Updated 8 февраля, 10:32

Перекрытая после атаки БПЛА улица спровоцировала огромную пробку в Ростове

Огромные пробки парализовали движение на Сельмаше в Ростове после падения БПЛА

8 февраля 2025, 10:13
Фото: rostovgazeta.ru. Перекрытая после атаки БПЛА улица спровоцировала огромную пробку в Ростове
Из-за перекрытия улиц после атаки беспилотников в Ростове образовались гигантские пробки на Сельмаше. Об этом сообщает корреспондент RostovGazeta 8 февраля.

Затор тянется от кольца на проспекте Сельмаш/улице Селиванова (около ДК «Ростсельмаш») по улице 1-й Конной Армии. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка заканчивается почти через километр, на пересечении с улицей Веры Пановой, где как раз перекрыли дорогу. Водителям приходится разворачиваться и выезжать на другую улицу.

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Большое скопление машин также наблюдается на улице Плужной — на отрезке от 1-й Конной Армии до Металлургической.

Напомним, улицу перекрыли после атаки беспилотника в ночь на 8 февраля. Обломки дронов приземлились в районе многоэтажек, из-за чего стекла в домах разлетелись на осколки.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пробка#БПЛА#Ростов#Атака беспилотника#Сельмаш#Металлургическая#Многоэтажки
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