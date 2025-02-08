Огромные пробки парализовали движение на Сельмаше в Ростове после падения БПЛА

Posted 8 февраля, 10:13
Published 8 февраля, 10:13
Modified 8 февраля, 10:32
Updated 8 февраля, 10:32
Затор тянется от кольца на проспекте Сельмаш/улице Селиванова (около ДК «Ростсельмаш») по улице 1-й Конной Армии. По данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка заканчивается почти через километр, на пересечении с улицей Веры Пановой, где как раз перекрыли дорогу. Водителям приходится разворачиваться и выезжать на другую улицу.
Большое скопление машин также наблюдается на улице Плужной — на отрезке от 1-й Конной Армии до Металлургической.
Напомним, улицу перекрыли после атаки беспилотника в ночь на 8 февраля. Обломки дронов приземлились в районе многоэтажек, из-за чего стекла в домах разлетелись на осколки.