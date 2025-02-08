Окна и витрины выбило на Сельмаше в Ростове взрывной волной

Напомним, в ночь на 8 февраля жителей Ростова разбудили несколько раскатов грохота, прогремевшего над городом. Люди сообщали, что слышали мощные хлопки в районе Сельмаша, в центре города, на Северном, а также за пределами Ростова — в Батайске. В Сети появились кадры взрыва над городом — яркая вспышка на секунду осветила улицы. После этого жители Сельмаша услышали сирены экстренных служб и увидели пожарные машины.