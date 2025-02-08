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Posted 8 февраля, 00:39

Published 8 февраля, 00:39

Modified 8 февраля, 00:42

Updated 8 февраля, 00:42

Окна и витрины выбило на Сельмаше в Ростове взрывной волной

Окна и витрины выбило на Сельмаше в Ростове взрывной волной

8 февраля 2025, 00:39
Фото: 1MI. Окна и витрины выбило на Сельмаше в Ростове взрывной волной
В домах на нескольких улицах в Ростове-на-Дону окна разлетелись на осколки, предположительно, из-за взрывной волны в ночь на 8 февраля, кадры появились в телеграм-каналах.

Напомним, в ночь на 8 февраля жителей Ростова разбудили несколько раскатов грохота, прогремевшего над городом. Люди сообщали, что слышали мощные хлопки в районе Сельмаша, в центре города, на Северном, а также за пределами Ростова — в Батайске. В Сети появились кадры взрыва над городом — яркая вспышка на секунду осветила улицы. После этого жители Сельмаша услышали сирены экстренных служб и увидели пожарные машины.

Видео: 1MI. Окна и витрины выбило на Сельмаше в Ростове взрывной волной

При этом никаких о каких крупных происшествиях в этом районе люди не сообщают. Но взрывной волной в нескольких домах выбило стекла и витрины на улицах Вильнюсской и Плужной.

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А на проезжей части жители обнаружили предметы, напоминающие обломки БПЛА.

В настоящее время официальной информации о работе ПВО не поступало. Власти о ночном происшествии также комментариев не давали.

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