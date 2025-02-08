Окно выбило в палате областной больницы Ростова-на-Дону во время атаки БПЛА

Сейчас стало известно, что также пострадало остекление в областной больнице, расположенной на улице Веры Пановой. Пациентка рассказала, что окно выбило только в одной палате. В ней находился один человек, которому предоставили другое свободное место. На кадрах видно, что стекло выбито не полностью, но учитывая, что сейчас зима, дискомфорта это принесет немало.