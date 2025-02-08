rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 08:25

Published 8 февраля, 08:25

Modified 8 февраля, 08:27

Updated 8 февраля, 08:27

Окно выбило в палате областной больницы в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА

Окно выбило в палате областной больницы Ростова-на-Дону во время атаки БПЛА

8 февраля 2025, 08:25
Фото: 1MI. Окно выбило в палате областной больницы в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА
После налета беспилотных летательных аппаратов в Ростове-на-Дону пострадали не только жилые многоэтажные здания, но и областная больница, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Напомним, что в субботу, 8 февраля, Ростовская область подверглась попытке террористической атаки. Так, в Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах.

Сейчас стало известно, что также пострадало остекление в областной больнице, расположенной на улице Веры Пановой. Пациентка рассказала, что окно выбило только в одной палате. В ней находился один человек, которому предоставили другое свободное место. На кадрах видно, что стекло выбито не полностью, но учитывая, что сейчас зима, дискомфорта это принесет немало.

Минобороны сообщило о 18 сбитых БПЛА в Ростовской области 8 февраля
Узнать подробнее
Видео: 1MI. Окно выбило в палате областной больницы в Ростове-на-Дону при атаке БПЛА

Ранее прокуратура сообщила, что проконтролирует помощь пострадавшим от атаки БПЛА жителям Ростова.

Читайте также:
Прокуратура контролирует помощь пострадавшим от атаки БПЛА жителям РостоваМинобороны сообщило о 18 сбитых БПЛА в Ростовской области 8 февраляУпавшие беспилотники повредили здания предприятия в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Больница#Последние новости Ростова на сегодня#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Окно#Террористическая атака#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика