Окно выбило в палате областной больницы Ростова-на-Дону во время атаки БПЛА

Posted 8 февраля, 08:25
Published 8 февраля, 08:25
Modified 8 февраля, 08:27
Updated 8 февраля, 08:27
Напомним, что в субботу, 8 февраля, Ростовская область подверглась попытке террористической атаки. Так, в Ростове-на-Дону были повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах.
Сейчас стало известно, что также пострадало остекление в областной больнице, расположенной на улице Веры Пановой. Пациентка рассказала, что окно выбило только в одной палате. В ней находился один человек, которому предоставили другое свободное место. На кадрах видно, что стекло выбито не полностью, но учитывая, что сейчас зима, дискомфорта это принесет немало.