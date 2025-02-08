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Posted 8 февраля, 07:54

Published 8 февраля, 07:54

Modified 8 февраля, 07:56

Updated 8 февраля, 07:56

Прокуратура контролирует помощь дончанам, чье жилье пострадало при атаке БПЛА

Прокуратура контролирует помощь пострадавшим от атаки БПЛА жителям Ростова

8 февраля 2025, 07:54
Фото: 1MI. Прокуратура контролирует помощь дончанам, чье жилье пострадало при атаке БПЛА
Прокуратура Ростовской области возьмет на контроль соблюдение прав граждан, чье жилье и другое имущество пострадало при атаке беспилотников 8 февраля, сообщает ведомство в телеграм-канале.

Напомним, что в субботу ночью, 8 февраля, Ростов-на-Дону и Чертковский район области подверглись атаке беспилотников. Всего в регионе ликвидировали 18 БПЛА. Однако их осколки нанесли повреждения жилым многоэтажным домам и предприятию.

В связи с произошедшим прокуратура контролирует решение вопросов о соблюдении прав жителей Ростова-на-Дону, чье имущество пострадало.

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До этого RostovGazeta рассказала о том, что из поврежденного обломками БПЛА дома в донской столице эвакуировали почти 70 жителей. Подробнее о случившемся читайте в нашем материале.

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