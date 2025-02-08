Прокуратура контролирует помощь пострадавшим от атаки БПЛА жителям Ростова

Posted 8 февраля, 07:54
Published 8 февраля, 07:54
Modified 8 февраля, 07:56
Updated 8 февраля, 07:56
Напомним, что в субботу ночью, 8 февраля, Ростов-на-Дону и Чертковский район области подверглись атаке беспилотников. Всего в регионе ликвидировали 18 БПЛА. Однако их осколки нанесли повреждения жилым многоэтажным домам и предприятию.
В связи с произошедшим прокуратура контролирует решение вопросов о соблюдении прав жителей Ростова-на-Дону, чье имущество пострадало.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что из поврежденного обломками БПЛА дома в донской столице эвакуировали почти 70 жителей. Подробнее о случившемся читайте в нашем материале.