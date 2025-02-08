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Posted 8 февраля, 04:15

Published 8 февраля, 04:15

Modified 8 февраля, 04:15

Updated 8 февраля, 04:15

Прораба наказали за гибель двух рабочих в Ростовской области

Прораба наказали за гибель двух рабочих в Ростовской области

8 февраля 2025, 04:15
Фото: 1MI. Прораба наказали за гибель двух рабочих в Ростовской области
Азовский городской суд признал прораба виновным в гибели двух рабочих. Об этом 7 февраля сообщает региональная прокуратура.

ЧП случилось еще в марте 2024 года, однако суд состоялся только недавно. По версии следствия, двое рабочих прошлой весной упали с высоты во время демонтажа строительных конструкций моста на реке Чмутовой. Спасти мужчин не удалось.

Как выяснилось, оба рабочих были без страховки. Ответственным за их гибель стал прораб. Его обвинили по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

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Суд признал прораба виновным. Ему назначили год и четыре месяца принудительных работ. При этом 5% зарплаты будут удерживать в государственную казну.

Ранее стало известно, что под суд пойдет обвиняемый в убийстве пономаря из Батайска.

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