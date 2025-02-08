rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 11:24

Published 8 февраля, 11:24

Modified 8 февраля, 11:27

Updated 8 февраля, 11:27

Работу системы смс-оповещения планируют наладить в Ростове-на-Дону

Работу системы смс-оповещения планируют наладить в Ростове-на-Дону

8 февраля 2025, 11:24
Фото: 1MI. Работу системы смс-оповещения планируют наладить в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону займутся проработкой системы смс-оповещения. Рассылку сделают более оперативной для эффективного информирования горожан в момент опасности, сообщил и.о главы горадминистрации Александр Скрябин.

Скрябин провел внеочередное заседание КЧС по вопросу принятия мер по устранению последствий падения беспилотников. Одной из злободневных тем оказалась плохая работа оповещения населения.

И.о главы администрации Ростова отметил, что в соцсетях получил много вопросов от горожан о том, почему при воздушной опасности в донской столице молчали сирены и не приходили смс-предупреждения.

Улицы усыпаны стеклами: очевидцы показали, что происходит в Ростове после атаки БПЛА
Узнать подробнее

В связи с этим было поручено ответственным службам заняться налаживанием системы смс-оповещения для более быстрого информирования жителей о чрезвычайных ситуациях.

Ранее стало известно, что один человек пострадал после атаки беспилотников в Ростовской области 8 февраля.

Читайте также:
Власти Ростова оправдались за отсутствие экстренного оповещения во время атакиВ районе Сельмаша в Ростове-на-Дону ввели режим ЧСЮрий Слюсарь прокомментировал введение режима ЧС в Ростове-на-Дону
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оповещение#Последние новости Ростова на сегодня#Система оповещения#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Террористическая атака#СМС#Александр Скрябин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика