Работу системы смс-оповещения планируют наладить в Ростове-на-Дону

Posted 8 февраля, 11:24
Published 8 февраля, 11:24
Modified 8 февраля, 11:27
Updated 8 февраля, 11:27
Скрябин провел внеочередное заседание КЧС по вопросу принятия мер по устранению последствий падения беспилотников. Одной из злободневных тем оказалась плохая работа оповещения населения.
И.о главы администрации Ростова отметил, что в соцсетях получил много вопросов от горожан о том, почему при воздушной опасности в донской столице молчали сирены и не приходили смс-предупреждения.
В связи с этим было поручено ответственным службам заняться налаживанием системы смс-оповещения для более быстрого информирования жителей о чрезвычайных ситуациях.
Ранее стало известно, что один человек пострадал после атаки беспилотников в Ростовской области 8 февраля.