Сирены молчали: жители Ростова пожаловались на систему оповещения об атаках БПЛА

Окна в домах выбило в ночь на 8 февраля. Речь идет о домах на улице Веры Пановой, 1-й Конной Армии и на Вильнюсской. Жильцов одного из домов пришлось эвакуировать. Для 68 человек подготавливают пункты временного размещения. Горожане смогут погреться и отдохнуть на базе лицея №20.