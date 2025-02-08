Сирены молчали: жители Ростова пожаловались на систему оповещения об атаках БПЛА

Posted 8 февраля, 06:05
Published 8 февраля, 06:05
Modified 8 февраля, 06:07
Updated 8 февраля, 06:07
Окна в домах выбило в ночь на 8 февраля. Речь идет о домах на улице Веры Пановой, 1-й Конной Армии и на Вильнюсской. Жильцов одного из домов пришлось эвакуировать. Для 68 человек подготавливают пункты временного размещения. Горожане смогут погреться и отдохнуть на базе лицея №20.
В комментариях горожане заметили, что накануне ЧП не было системы оповещения. Люди проснулись уже от самого звука взрыва.
— Юрий Борисович, что с системой оповещения? Сирены где? СМС от МЧС? — интересуются ростовчане.
— Не было слышно сирен, даже СМС не пришло о воздушной опасности, — добавляют другие.
— Я ночью проснулся от взрывов. Взрывы я слышал, а вот сирену, предупреждения о воздушной тревоге — почему-то нет, — возмущается третий. — Почему нет сирены? Люди даже не могут укрыться от этих разбившихся окон.
Ранее RostovGazeta показывала кадры с места ЧП, где из-за обломков дрона выбило стекла в домах.