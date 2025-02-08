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Posted 8 февраля, 06:05

Published 8 февраля, 06:05

Modified 8 февраля, 06:07

Updated 8 февраля, 06:07

Сирены молчали: жители Ростова пожаловались на систему оповещения об атаках БПЛА

Сирены молчали: жители Ростова пожаловались на систему оповещения об атаках БПЛА

8 февраля 2025, 06:05
Фото: Изображение Midjourney. Сирены молчали: жители Ростова пожаловались на систему оповещения об атаках БПЛА
Жители Ростова-на-Дону возмутились молчавшими ночью сиренами. Система оповещения не сработала, когда дроны при падении повредили сразу 14 жилых многоэтажек на Сельмаше.

Окна в домах выбило в ночь на 8 февраля. Речь идет о домах на улице Веры Пановой, 1-й Конной Армии и на Вильнюсской. Жильцов одного из домов пришлось эвакуировать. Для 68 человек подготавливают пункты временного размещения. Горожане смогут погреться и отдохнуть на базе лицея №20.

В комментариях горожане заметили, что накануне ЧП не было системы оповещения. Люди проснулись уже от самого звука взрыва.

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— Юрий Борисович, что с системой оповещения? Сирены где? СМС от МЧС? — интересуются ростовчане.
— Не было слышно сирен, даже СМС не пришло о воздушной опасности, — добавляют другие.
— Я ночью проснулся от взрывов. Взрывы я слышал, а вот сирену, предупреждения о воздушной тревоге — почему-то нет, — возмущается третий. — Почему нет сирены? Люди даже не могут укрыться от этих разбившихся окон.

Ранее RostovGazeta показывала кадры с места ЧП, где из-за обломков дрона выбило стекла в домах.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#ЧП#МЧС#Взрывы#БПЛА#Сирены#Система оповещения#Жилые дома#Воздушная тревога
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