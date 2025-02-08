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Posted 8 февраля, 17:20

Published 8 февраля, 17:20

Modified 8 февраля, 17:22

Updated 8 февраля, 17:22

Спасатель рассказал, как ростовчанам защитить окна от разрушения взрывной волной

Спасатель рассказал, как ростовчанам защитить окна от разрушения взрывной волной

8 февраля 2025, 17:20
Фото: https://ru.freepik.com
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Сюжет
Эксклюзив
Скотч и антивандальная пленка помогут удержать осколки вместе, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков.

Ночной налет БПЛА на Ростовскую область ночью 8 февраля не прошел для ростовчан бесследно: взрывной волной в некоторых домах на Сельмаше выбило стекла.

Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, как жителям региона можно защитить себя от разлетающихся осколков.

«Основное правило — держаться подальше от окон во время объявления беспилотной ситуации, а чтобы ситуация не застала врасплох или домашние животные и предметы в доме не пострадали во время вашего отсутствия старайтесь держать окна зашторенными плотной тканью, уберите с подоконников клетки, лежанки, аквариумы, технику и хрупкие предметы», — советует спасатель.

Артем Белков объясняет, что при воздействии взрывной волны стекло разобьется с меньшей силой и осколки отбросит не так далеко, если окна будут приоткрыты.

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«Таким образом взрывная волна ударит в окна не как в глухую стену со всей силой, так давление воздуха будет выравниваться, и сила удара будет слабее. Кровати при этом все равно надежнее установить в дальнем от окна конце комнаты», — рекомендует эксперт.

Артем Белков добавляет, что эти способы значительно не снизят опасность от разлетающихся осколков: они все равно способны порвать ткань штор и задеть жильцов. Спасатель советует заменить владельцам старых стеклянных окон заменить их на современные и более устойчивые к повреждениям метало-пластиковые стеклопакеты.

«Разбиться от взрывной волны может даже метало-пластик, но осколки у обычного стекла все равно мельче и опаснее. Дополнительно окно можно вставить в специальную укрепленную раму и обклеить стекло специальной антивандальной пленкой. Обычная декоративная пленка для окон не подойдет. Для практически полной защиты изнутри можно установить мелкоячеистую металлическую сетку», — советует спасатель.

По словам спасателя, для быстрого и не затратного решения проблемы можно воспользоваться подручным способом. Для этого нужно обклеить каждое стекло скотчем по периметру и крест-накрест. Это поможет удержать осколки при разрушении стекла.

Ранее RostovGazeta писала о том, что над Ростовом прогремело несколько взрывов в ночь на 8 февраля.

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#Анна Ивченко#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Происшествия
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