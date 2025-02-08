Спасатель рассказал, как ростовчанам защитить окна от разрушения взрывной волной

«Основное правило — держаться подальше от окон во время объявления беспилотной ситуации, а чтобы ситуация не застала врасплох или домашние животные и предметы в доме не пострадали во время вашего отсутствия старайтесь держать окна зашторенными плотной тканью, уберите с подоконников клетки, лежанки, аквариумы, технику и хрупкие предметы», — советует спасатель.