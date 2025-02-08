Спасатель рассказал, как ростовчанам защитить окна от разрушения взрывной волной

Posted 8 февраля, 17:20
Published 8 февраля, 17:20
Modified 8 февраля, 17:22
Updated 8 февраля, 17:22
Ночной налет БПЛА на Ростовскую область ночью 8 февраля не прошел для ростовчан бесследно: взрывной волной в некоторых домах на Сельмаше выбило стекла.
Ростовский спасатель Артем Белков рассказал, как жителям региона можно защитить себя от разлетающихся осколков.
«Основное правило — держаться подальше от окон во время объявления беспилотной ситуации, а чтобы ситуация не застала врасплох или домашние животные и предметы в доме не пострадали во время вашего отсутствия старайтесь держать окна зашторенными плотной тканью, уберите с подоконников клетки, лежанки, аквариумы, технику и хрупкие предметы», — советует спасатель.
Артем Белков объясняет, что при воздействии взрывной волны стекло разобьется с меньшей силой и осколки отбросит не так далеко, если окна будут приоткрыты.
«Таким образом взрывная волна ударит в окна не как в глухую стену со всей силой, так давление воздуха будет выравниваться, и сила удара будет слабее. Кровати при этом все равно надежнее установить в дальнем от окна конце комнаты», — рекомендует эксперт.
Артем Белков добавляет, что эти способы значительно не снизят опасность от разлетающихся осколков: они все равно способны порвать ткань штор и задеть жильцов. Спасатель советует заменить владельцам старых стеклянных окон заменить их на современные и более устойчивые к повреждениям метало-пластиковые стеклопакеты.
«Разбиться от взрывной волны может даже метало-пластик, но осколки у обычного стекла все равно мельче и опаснее. Дополнительно окно можно вставить в специальную укрепленную раму и обклеить стекло специальной антивандальной пленкой. Обычная декоративная пленка для окон не подойдет. Для практически полной защиты изнутри можно установить мелкоячеистую металлическую сетку», — советует спасатель.
По словам спасателя, для быстрого и не затратного решения проблемы можно воспользоваться подручным способом. Для этого нужно обклеить каждое стекло скотчем по периметру и крест-накрест. Это поможет удержать осколки при разрушении стекла.
Ранее RostovGazeta писала о том, что над Ростовом прогремело несколько взрывов в ночь на 8 февраля.