Стекло автобуса лопнуло на ходу и упало на пассажира в Ростове-на-Дону

Неприятная ситуация произошла на пересечении Ворошиловского проспекта и Большой Садовой улицы в Ростове-на-Дону. Автобус №65 курсировал по своему маршруту, когда у него внезапно лопнуло окно. Мелкие осколки стекла попали на пассажиров. Женщина, сидевшая у окна, чудом не пострадала.