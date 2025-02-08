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Posted 8 февраля, 18:00

Published 8 февраля, 18:00

Modified 8 февраля, 18:02

Updated 8 февраля, 18:02

Стекло автобуса лопнуло на ходу и упало на пассажира в Ростове-на-Дону

Стекло автобуса лопнуло на ходу и упало на пассажира в Ростове-на-Дону

8 февраля 2025, 18:00
Фото: 1MI. Стекло автобуса лопнуло на ходу и упало на пассажира в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону во время движения у автобуса №65 треснуло окно и развалилось на мелкие осколки. Куски стекла попали прямо на пассажирку, сообщает телеграм-канал «Это Ростов новости».

Неприятная ситуация произошла на пересечении Ворошиловского проспекта и Большой Садовой улицы в Ростове-на-Дону. Автобус №65 курсировал по своему маршруту, когда у него внезапно лопнуло окно. Мелкие осколки стекла попали на пассажиров. Женщина, сидевшая у окна, чудом не пострадала.

Ростовчане шокированы произошедшим и не понимают, как такое могло произойти: «Что будет дальше?»

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону впервые может появиться пересадочный тариф в 2025 году.

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