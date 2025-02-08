Стекло автобуса лопнуло на ходу и упало на пассажира в Ростове-на-Дону

Posted 8 февраля, 18:00
Published 8 февраля, 18:00
Modified 8 февраля, 18:02
Updated 8 февраля, 18:02
Неприятная ситуация произошла на пересечении Ворошиловского проспекта и Большой Садовой улицы в Ростове-на-Дону. Автобус №65 курсировал по своему маршруту, когда у него внезапно лопнуло окно. Мелкие осколки стекла попали на пассажиров. Женщина, сидевшая у окна, чудом не пострадала.
Ростовчане шокированы произошедшим и не понимают, как такое могло произойти: «Что будет дальше?»
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону впервые может появиться пересадочный тариф в 2025 году.