Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле

Posted 8 февраля, 17:21
Published 8 февраля, 17:21
Modified 8 февраля, 18:41
Updated 8 февраля, 18:41
Согласно данным на 3 февраля, лучшие цены на говядину зафиксировали в Шахтах. Там средняя стоимость мяса составляет 557,29 рубля. В Ростове-на-Дону средняя цена килограмма говядины достигла 587,30 рубля, а в Таганроге — 593 рублей ровно.
Свинину (кроме бескостного мяса) рекомендуют брать в Ростове-на-Дону — 371,28 рубля. Менее привлекательные средние цены на нее в Шахтах — 403,46 рубля.
Курятину по низкой средней стоимости можно купить в Миллерово — 192,40 рубля. В Ростове-на-Дону за килограмм птицы просят в среднем 211 рублей, а в Таганроге — уже 214,92 рубля.
А вот цены на баранину за последнее время никак не изменились. В Волгодонске ее средняя стоимость составляет 718,38 рубля, в Ростове — 778,94 рубля, а в Шахтах — 780,45 рубля.
Ранее цены на молочную продукцию резко подскочили в Ростовской области.