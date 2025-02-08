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Posted 8 февраля, 17:21

Published 8 февраля, 17:21

Modified 8 февраля, 18:41

Updated 8 февраля, 18:41

Цена мяса приблизилась к 600 рублям за килограмм в Ростовской области

Стало известно, где в Ростовской области можно купить мясо дешевле

8 февраля 2025, 17:21
Фото: 1MI. Цена мяса приблизилась к 600 рублям за килограмм в Ростовской области

Цена мяса приблизилась к 600 рублям за килограмм в Ростовской области

Ростовстат проанализировал стоимость мяса в Ростовской области и показал, как изменились средние ценники за прошедшую неделю.

Согласно данным на 3 февраля, лучшие цены на говядину зафиксировали в Шахтах. Там средняя стоимость мяса составляет 557,29 рубля. В Ростове-на-Дону средняя цена килограмма говядины достигла 587,30 рубля, а в Таганроге — 593 рублей ровно.

Свинину (кроме бескостного мяса) рекомендуют брать в Ростове-на-Дону — 371,28 рубля. Менее привлекательные средние цены на нее в Шахтах — 403,46 рубля.

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Курятину по низкой средней стоимости можно купить в Миллерово — 192,40 рубля. В Ростове-на-Дону за килограмм птицы просят в среднем 211 рублей, а в Таганроге — уже 214,92 рубля.

А вот цены на баранину за последнее время никак не изменились. В Волгодонске ее средняя стоимость составляет 718,38 рубля, в Ростове — 778,94 рубля, а в Шахтах — 780,45 рубля.

Ранее цены на молочную продукцию резко подскочили в Ростовской области.

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