Улицы усыпаны стеклами: очевидцы показали, что происходит в Ростове после атаки БПЛА

Напомним, что в субботу, 8 февраля, на территории Ростовской области силами ПВО были ликвидированы 18 беспилотников. В результате падения дронов, а также их обломков повреждения получили 14 жилых домов в Ростове-на-Дону и админитративно-бытовые здания предприятия в Чертковском районе.