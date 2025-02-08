Улицы усыпаны стеклами: очевидцы показали, что происходит в Ростове после атаки БПЛА

Posted 8 февраля, 10:22
Published 8 февраля, 10:22
Modified 8 февраля, 10:24
Updated 8 февраля, 10:24
Напомним, что в субботу, 8 февраля, на территории Ростовской области силами ПВО были ликвидированы 18 беспилотников. В результате падения дронов, а также их обломков повреждения получили 14 жилых домов в Ростове-на-Дону и админитративно-бытовые здания предприятия в Чертковском районе.
На данный момент, многим жителям пострадавших домов разрешили вернуться в квартиры. Все дворы в зоне поражения усыпаны осколками стекла, а также кусками деревянных и пластиковых рам. Проходы по некоторым улицам до сих пор перекрыты.
Ростовчане сочувствуют горожанам, чьи квартиры пострадали: «Сейчас, пока выбиты окна, люди, считай, улицу будут отапливать, а счета за отопление придут».
«Мы из этого района. Администрация хорошо сработала: людей разместили, покормили, поехали за шторами, окна временно закрывают пленкой», — рассказал очевидец.
Ранее жители Ростова начали массово предлагать помощь пострадавшим от атаки людям с Сельмаша.