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Posted 8 февраля, 10:22

Published 8 февраля, 10:22

Modified 8 февраля, 10:24

Updated 8 февраля, 10:24

Усыпано стеклами: очевидцы показали, что происходит в Ростове после атаки БПЛА

Улицы усыпаны стеклами: очевидцы показали, что происходит в Ростове после атаки БПЛА

8 февраля 2025, 10:22
Фото: rostovgazeta.ru. Усыпано стеклами: очевидцы показали, что происходит в Ростове после атаки БПЛА
Жители Сельмаша в Ростове-на-Дону рассказали, что после налета беспилотников многие улицы засыпаны стеклами, а дворы до сих пор оцеплены. Очевидцы поделились кадрами с места событий с телеграм-каналом «Это Ростов новости».

Напомним, что в субботу, 8 февраля, на территории Ростовской области силами ПВО были ликвидированы 18 беспилотников. В результате падения дронов, а также их обломков повреждения получили 14 жилых домов в Ростове-на-Дону и админитративно-бытовые здания предприятия в Чертковском районе.

На данный момент, многим жителям пострадавших домов разрешили вернуться в квартиры. Все дворы в зоне поражения усыпаны осколками стекла, а также кусками деревянных и пластиковых рам. Проходы по некоторым улицам до сих пор перекрыты.

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Видео: rostovgazeta.ru. Усыпано стеклами: очевидцы показали, что происходит в Ростове после атаки БПЛА

Ростовчане сочувствуют горожанам, чьи квартиры пострадали: «Сейчас, пока выбиты окна, люди, считай, улицу будут отапливать, а счета за отопление придут».

«Мы из этого района. Администрация хорошо сработала: людей разместили, покормили, поехали за шторами, окна временно закрывают пленкой», — рассказал очевидец.

Ранее жители Ростова начали массово предлагать помощь пострадавшим от атаки людям с Сельмаша.

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