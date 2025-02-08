Упавшие беспилотники повредили здания предприятия в Ростовской области

Posted 8 февраля, 06:25
Published 8 февраля, 06:25
Modified 8 февраля, 06:27
Updated 8 февраля, 06:27
Напомним, что при ночной атаке в субботу, 8 февраля, осколки сбитых БПЛА вызвали разрушения на территории района Сельмаш в Ростове-на-Дону. Взрывная волна выбила остекления окон жилых домов и витрин магазинов. Всего пострадало 14 многоэтажных зданий.
В Чертковском районе Ростовской области были повреждены административно-бытовые здания предприятия. В связи в чем были эвакуированы шесть сотрудников. С самого утра на месте происшествия работают дежурные службы.
Добавим, что среди населения погибших и пострадавших нет.
Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на систему оповещения об атаках БПЛА. Сирены молчали, несмотря на беспилотную опасность.