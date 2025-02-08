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Posted 8 февраля, 06:25

Published 8 февраля, 06:25

Modified 8 февраля, 06:27

Updated 8 февраля, 06:27

Упавшие беспилотники повредили здания предприятия в Ростовской области

Упавшие беспилотники повредили здания предприятия в Ростовской области

8 февраля 2025, 06:25
Фото: Минобороны РФ. Упавшие беспилотники повредили здания предприятия в Ростовской области
Минувшей ночью Ростов-на-Дону и Чертковский район Ростовской области подверглись атаке беспилотников. О последствиях происшествия рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в личном телеграм-канале.

Напомним, что при ночной атаке в субботу, 8 февраля, осколки сбитых БПЛА вызвали разрушения на территории района Сельмаш в Ростове-на-Дону. Взрывная волна выбила остекления окон жилых домов и витрин магазинов. Всего пострадало 14 многоэтажных зданий.

В Чертковском районе Ростовской области были повреждены административно-бытовые здания предприятия. В связи в чем были эвакуированы шесть сотрудников. С самого утра на месте происшествия работают дежурные службы.

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Добавим, что среди населения погибших и пострадавших нет.

Ранее жители Ростова-на-Дону пожаловались на систему оповещения об атаках БПЛА. Сирены молчали, несмотря на беспилотную опасность.

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#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Чертковский район#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Повреждения#Предприятия#Террористическая атака#Происшествия
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