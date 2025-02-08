rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 14:14

Published 8 февраля, 14:14

Modified 8 февраля, 14:16

Updated 8 февраля, 14:16

Уровень воды в реке Дон падает до опасных отметок в Ростовской области

Уровень воды в реке Дон падает до опасных отметок в Ростовской области

8 февраля 2025, 14:14
Фото: 1MI. Уровень воды в реке Дон падает до опасных отметок в Ростовской области
В Ростовской области продолжает понижаться уровень воды в реке Дон до опасных значений, сообщает региональный МЧС России.

Так, во второй половине субботы, 8 февраля, и вплоть до конца воскресенья, 9 февраля, уровень воды в устье реки Дон, протекающего в районе Азова, сильно обмелеет. Показатели упадут до опасных значений. Всему виной порывистый ветер, который бушует в Ростовской области уже несколько днем.

Добавим, что ветровой сгон воды может вызвать проблемы с водоснабжением, приостановку судоходства и даже негативные изменения в экосистеме.

Попадает в водопровод: эколог сообщил, как остановить слив загрязняющих веществ в Дон
Узнать подробнее

До этого RostovGazeta рассказала, что циклон принесет в Ростовскую область морозы до -15 градусов и шквалистый ветер. Подробный прогноз погоды узнайте в нашем материале.

Ранее стало известно, что загрязнение Дона может разрушить всю экосистему Ростовской области.

Читайте также:
Уровень воды в Дону упал ниже неблагоприятных отметок в Ростовской областиПоявились кадры сильно обмелевшей реки Дон в РостовеУровень воды в реке Дон дойдет до опасных отметок в Ростовской области
#Валерия Кострова#Ростовская область#Азов#Река#Река Дон#Сильный ветер#Водоемы#МЧС России#Уровень воды#Живая природа#Обмеление
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика