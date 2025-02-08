Уровень воды в реке Дон падает до опасных отметок в Ростовской области

Так, во второй половине субботы, 8 февраля, и вплоть до конца воскресенья, 9 февраля, уровень воды в устье реки Дон, протекающего в районе Азова, сильно обмелеет. Показатели упадут до опасных значений. Всему виной порывистый ветер, который бушует в Ростовской области уже несколько днем.