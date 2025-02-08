Уровень воды в реке Дон падает до опасных отметок в Ростовской области

Posted 8 февраля, 14:14
Published 8 февраля, 14:14
Modified 8 февраля, 14:16
Updated 8 февраля, 14:16
Так, во второй половине субботы, 8 февраля, и вплоть до конца воскресенья, 9 февраля, уровень воды в устье реки Дон, протекающего в районе Азова, сильно обмелеет. Показатели упадут до опасных значений. Всему виной порывистый ветер, который бушует в Ростовской области уже несколько днем.
Добавим, что ветровой сгон воды может вызвать проблемы с водоснабжением, приостановку судоходства и даже негативные изменения в экосистеме.
До этого RostovGazeta рассказала, что циклон принесет в Ростовскую область морозы до -15 градусов и шквалистый ветер. Подробный прогноз погоды узнайте в нашем материале.
Ранее стало известно, что загрязнение Дона может разрушить всю экосистему Ростовской области.