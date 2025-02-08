В районе Сельмаша в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

Posted 8 февраля, 09:05
Published 8 февраля, 09:05
Modified 8 февраля, 10:11
Updated 8 февраля, 10:11
Напомним, что в субботу, 8 февраля, на территории Ростовской области произошел налет беспилотных летательных аппаратов. Системы ПВО уничтожили и перехватили 18 дронов. Однако осколки БПЛА нанесли повреждения 14 жилым домам Ростова-на-Дону и нескольким зданиями предприятия в Чертковском районе.
В связи с произошедшим в Ростове-на-Дону было введен локальный режим ЧС в Первомайском районе города.
До этого RostovGazeta рассказала о том, что окно выбило в палате областной больницы Ростова-на-Дону во время атаки БПЛА. Подробнее об инциденте в нашем материале.