rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 09:05

Published 8 февраля, 09:05

Modified 8 февраля, 10:11

Updated 8 февраля, 10:11

В Ростова-на-Дону частично ввели режим ЧС

В районе Сельмаша в Ростове-на-Дону ввели режим ЧС

8 февраля 2025, 09:05
Фото: 1MI. В Ростова-на-Дону частично ввели режим ЧС
В Первомайском районе Ростова-на-Дону начал действовать режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. Об этом телеканалу «Вести. Дон» рассказал и.о главы администрации города Александр Скрябин.

Напомним, что в субботу, 8 февраля, на территории Ростовской области произошел налет беспилотных летательных аппаратов. Системы ПВО уничтожили и перехватили 18 дронов. Однако осколки БПЛА нанесли повреждения 14 жилым домам Ростова-на-Дону и нескольким зданиями предприятия в Чертковском районе.

В связи с произошедшим в Ростове-на-Дону было введен локальный режим ЧС в Первомайском районе города.

Упавшие беспилотники повредили здания предприятия в Ростовской области
Узнать подробнее

До этого RostovGazeta рассказала о том, что окно выбило в палате областной больницы Ростова-на-Дону во время атаки БПЛА. Подробнее об инциденте в нашем материале.

Читайте также:
Окно выбило в палате областной больницы Ростова-на-Дону во время атаки БПЛАПрокуратура контролирует помощь пострадавшим от атаки БПЛА жителям РостоваМинобороны сообщило о 18 сбитых БПЛА в Ростовской области 8 февраля
#Валерия Кострова#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Режим ЧС#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Атака#Террористическая атака#Происшествия#Александр Скрябин
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика