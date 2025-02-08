rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 февраля, 10:19

Published 8 февраля, 10:19

Modified 8 февраля, 10:21

Updated 8 февраля, 10:21

Власти Ростова оправдались за отсутствие экстренного оповещения во время атаки

Власти Ростова оправдались за отсутствие экстренного оповещения во время атаки

8 февраля 2025, 10:19
Фото: Изображение Midjourney. Власти Ростова оправдались за отсутствие экстренного оповещения во время атаки
Жители Ростова-на-Дону возмущены из-за того, что не услышали системы экстренного оповещения, а проснулись от громких хлопков во время атаки БПЛА. На заседании комиссии по ликвидации последствий падения беспилотника начальник управления ГО и ЧС Алексей Азарянский объяснил молчание сирен.

Телеграм-канал «Дон 24» поделился кадрами с совещания, на которых видно, как и.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин спрашивает у комиссии, почему в городе не была включена воздушная тревога.

Тогда Азарянский ответил, что никаких сбоев не было. В некоторых районах молчали сирены, а горожанам не пришли СМС-оповещения в связи с тем, что в Ростове-на-Дону не вводилась беспилотная опасность.

Упавшие беспилотники повредили здания предприятия в Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: Изображение Midjourney. Начальник Го и ЧС Азарянский, объяснил отсутствие оповещений об атаке БПЛА

Ранее врио губернатора Юрий Слюсарь назвал масштабы разрушений в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА.

Читайте также:
В Ростова-на-Дону частично ввели режим ЧСОкно выбило в палате областной больницы Ростова-на-Дону во время атаки БПЛАПрокуратура контролирует помощь пострадавшим от атаки БПЛА жителям Ростова
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Оповещение#Работа сирен#Последние новости Ростова на сегодня#Атака ВСУ#Атака БПЛА#Террористическая атака#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика