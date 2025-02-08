Власти Ростова оправдались за отсутствие экстренного оповещения во время атаки

Posted 8 февраля, 10:19
Published 8 февраля, 10:19
Modified 8 февраля, 10:21
Updated 8 февраля, 10:21
Телеграм-канал «Дон 24» поделился кадрами с совещания, на которых видно, как и.о главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин спрашивает у комиссии, почему в городе не была включена воздушная тревога.
Тогда Азарянский ответил, что никаких сбоев не было. В некоторых районах молчали сирены, а горожанам не пришли СМС-оповещения в связи с тем, что в Ростове-на-Дону не вводилась беспилотная опасность.