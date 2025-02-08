Всюду осколки и зияют рамы: кадры обстановки на Сельмаше в Ростове после атаки БПЛА

У кого-то разлетелись стекла на лоджиях, в некоторых домах — в окошках в самом подъезде. Одну из многоэтажек спецслужбы оцепили и эвакуировали оттуда людей. Около 70 человек вывели из квартир. Вероятно, в тот момент там было опасно находиться. Для жильцов готовили пункт временного размещения на базе лицея №20. Однако около 10.00 мск стало известно, что некоторым ростовчанам разрешили вернуться домой.