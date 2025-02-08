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Posted 8 февраля, 08:32

Published 8 февраля, 08:32

Modified 8 февраля, 08:34

Updated 8 февраля, 08:34

Появились кадры с места падения обломков на Сельмаше в Ростове

Всюду осколки и зияют рамы: кадры обстановки на Сельмаше в Ростове после атаки БПЛА

8 февраля 2025, 08:32
Фото: rostovgazeta.ru. Появились кадры с места падения обломков на Сельмаше в Ростове

Появились кадры разрушений в домах, нанесенных атакой БПЛА на Сельмаше в Ростове

В ночь на 8 февраля Ростов подвергся атаке беспилотников. Силы ПВО уничтожили все цели. Обломки некоторых дронов упали в жилом секторе. Как выглядят дома после этого, смотрите в материале RostovGazeta.

Напомним, повреждения получили 14 многоквартирных домов, расположенных на улицах Веры Пановой, 1-й Конной Армии и Вильнюсской. На фото можно увидеть разбитые окна. Рамы зияют пустотой, а об остеклении напоминают только острые осколков. На асфальте прямо под домами рассыпаны тысячи маленьких кусочков стекла.

На осколки разлетелись окна и лоджии домов на Сельмаше в Ростове после атаки БПЛА
На осколки разлетелись окна и лоджии домов на Сельмаше в Ростове после атаки БПЛА
На осколки разлетелись окна и лоджии домов на Сельмаше в Ростове после атаки БПЛА
На осколки разлетелись окна и лоджии домов на Сельмаше в Ростове после атаки БПЛА. Фото: rostovgazeta.ru

Из-за холода на улице многие жильцы постарались залатать дыры в окнах. Они использовали полиэтиленовые пленки и листы картона или фанеры.

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У кого-то разлетелись стекла на лоджиях, в некоторых домах — в окошках в самом подъезде. Одну из многоэтажек спецслужбы оцепили и эвакуировали оттуда людей. Около 70 человек вывели из квартир. Вероятно, в тот момент там было опасно находиться. Для жильцов готовили пункт временного размещения на базе лицея №20. Однако около 10.00 мск стало известно, что некоторым ростовчанам разрешили вернуться домой.

Последствия атаки БПЛА на Ростов 8 февраля
Последствия атаки БПЛА на Ростов 8 февраля
Последствия атаки БПЛА на Ростов 8 февраля
Последствия атаки БПЛА на Ростов 8 февраля. Фото: rostovgazeta.ru

Напомним, около 02.00 мск местные жители сообщали о взрывах над городом. Примерно в то же время вылетели стекла из домов на Сельмаше. Утром врио губернатора подтвердил информацию о повреждениях, а в Минобороны России назвали точное число беспилотников, которые атаковали регион в ночь на 8 февраля.

Жильцов одного из домов на Сельмаше в Ростове эвакуировали
Жильцов одного из домов на Сельмаше в Ростове эвакуировали. Фото: rostovgazeta.ru
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Взрывы#Беспилотники#Ростов#Атака БПЛА#Сельмаш#Многоквартирные дома#Повреждения#Удар#Минобороны России
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