Всюду осколки и зияют рамы: кадры обстановки на Сельмаше в Ростове после атаки БПЛА

Posted 8 февраля, 08:32
Published 8 февраля, 08:32
Modified 8 февраля, 08:34
Updated 8 февраля, 08:34
Напомним, повреждения получили 14 многоквартирных домов, расположенных на улицах Веры Пановой, 1-й Конной Армии и Вильнюсской. На фото можно увидеть разбитые окна. Рамы зияют пустотой, а об остеклении напоминают только острые осколков. На асфальте прямо под домами рассыпаны тысячи маленьких кусочков стекла.
Из-за холода на улице многие жильцы постарались залатать дыры в окнах. Они использовали полиэтиленовые пленки и листы картона или фанеры.
У кого-то разлетелись стекла на лоджиях, в некоторых домах — в окошках в самом подъезде. Одну из многоэтажек спецслужбы оцепили и эвакуировали оттуда людей. Около 70 человек вывели из квартир. Вероятно, в тот момент там было опасно находиться. Для жильцов готовили пункт временного размещения на базе лицея №20. Однако около 10.00 мск стало известно, что некоторым ростовчанам разрешили вернуться домой.
Напомним, около 02.00 мск местные жители сообщали о взрывах над городом. Примерно в то же время вылетели стекла из домов на Сельмаше. Утром врио губернатора подтвердил информацию о повреждениях, а в Минобороны России назвали точное число беспилотников, которые атаковали регион в ночь на 8 февраля.