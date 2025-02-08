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Posted 8 февраля, 00:01

Published 8 февраля, 00:01

Modified 8 февраля, 00:25

Updated 8 февраля, 00:25

Над Ростовом прогремело несколько взрывов в ночь на 8 февраля

«Я аж проснулась: над Ростовом прогремело несколько взрывов в ночь на 8 февраля

8 февраля 2025, 00:01
Фото: Минобороны России. Над Ростовом прогремело несколько взрывов в ночь на 8 февраля

Над Ростовом прогремело несколько взрывов в ночь на 8 февраля

В Ростовской области прогремел звук, похожий на взрыв. Оглушительный грохот местные жители услышали после 02.00 мск 8 февраля. Об этом они сообщили в соцсетях.

В комментариях telegram-канала «Это Ростов новости» появились сообщения о громком взрыве, похожем на взрыв. Вскоре раздался еще один грохот, а следом — еще несколько. Некоторые горожане признаются, что даже проснулись от такого шума.

— Всего было четыре взрыва, — пишут ростовчане. — Даже на Северном и в центре Ростова слышно.
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— На площади Ленина был грохот, — добавили другие.

Слышали шум и за пределами города:

— Я проснулась от грохота. Сначала было несколько раскатов, а затем появился гул, — сообщила жительница Батайска.

Официальной информации пока нет.

При этом накануне РСЧС разослала уведомления об авиационной опасности на севере региона.

День назад, утром 6 февраля в Минобороны сообщили о восьми дронах, сбитыми над Ростовской области.

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