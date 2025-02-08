«Я аж проснулась: над Ростовом прогремело несколько взрывов в ночь на 8 февраля

Posted 8 февраля, 00:01
Published 8 февраля, 00:01
Modified 8 февраля, 00:25
Updated 8 февраля, 00:25
В комментариях telegram-канала «Это Ростов новости» появились сообщения о громком взрыве, похожем на взрыв. Вскоре раздался еще один грохот, а следом — еще несколько. Некоторые горожане признаются, что даже проснулись от такого шума.
— Всего было четыре взрыва, — пишут ростовчане. — Даже на Северном и в центре Ростова слышно.
— На площади Ленина был грохот, — добавили другие.
Слышали шум и за пределами города:
— Я проснулась от грохота. Сначала было несколько раскатов, а затем появился гул, — сообщила жительница Батайска.
Официальной информации пока нет.
При этом накануне РСЧС разослала уведомления об авиационной опасности на севере региона.
День назад, утром 6 февраля в Минобороны сообщили о восьми дронах, сбитыми над Ростовской области.