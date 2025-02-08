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Posted 8 февраля, 00:33

Published 8 февраля, 00:33

Modified 8 февраля, 00:35

Updated 8 февраля, 00:35

«Я аж с кровати подскочил»: ростовчане рассказали о ночной атаке БПЛА

«Я аж с кровати подскочил»: ростовчане рассказали о ночной атаке БПЛА

8 февраля 2025, 00:33
Фото: Изображение Midjourney. «Я аж с кровати подскочил»: ростовчане рассказали о ночной атаке БПЛА
В ночь на 8 февраля жителей Ростова разбудил громкий грохот. Об этом горожане сообщили в соцсетях.

В telegram-канале «Это Ростов новости» разместили кадры, на которых видно яркую вспышку, а после слышно оглушительный грохот. В комментариях ростовчане добавили, как пережили этот переполох.

— Я аж с кровати подскочил, — пишет один из местных жителей.
— На Нагибина слышно, — сообщают другие.
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— Проснулся, лежу на втором этаже и чувствую себя «в безопасности», — иронично делятся третьи.

Всего над городом раздались четыре звука, похожих на взрыв. Официальной информации об отражении атаки БПЛА пока нет, но накануне вечером на севере региона объявляли авиационную опасность. Ранее RostovGazeta стало известно о том, что на Сельмаше в жилых домах выбило стекла.

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