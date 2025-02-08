«Я аж с кровати подскочил»: ростовчане рассказали о ночной атаке БПЛА

Всего над городом раздались четыре звука, похожих на взрыв. Официальной информации об отражении атаки БПЛА пока нет, но накануне вечером на севере региона объявляли авиационную опасность. Ранее RostovGazeta стало известно о том, что на Сельмаше в жилых домах выбило стекла.