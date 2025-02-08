«Я аж с кровати подскочил»: ростовчане рассказали о ночной атаке БПЛА

Posted 8 февраля, 00:33
Published 8 февраля, 00:33
Modified 8 февраля, 00:35
Updated 8 февраля, 00:35
В telegram-канале «Это Ростов новости» разместили кадры, на которых видно яркую вспышку, а после слышно оглушительный грохот. В комментариях ростовчане добавили, как пережили этот переполох.
— Я аж с кровати подскочил, — пишет один из местных жителей.
— На Нагибина слышно, — сообщают другие.
— Проснулся, лежу на втором этаже и чувствую себя «в безопасности», — иронично делятся третьи.
Всего над городом раздались четыре звука, похожих на взрыв. Официальной информации об отражении атаки БПЛА пока нет, но накануне вечером на севере региона объявляли авиационную опасность. Ранее RostovGazeta стало известно о том, что на Сельмаше в жилых домах выбило стекла.