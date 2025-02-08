Юрий Слюсарь назвал масштабы разрушений в Ростове после атаки БПЛА

Posted 8 февраля, 05:03
Published 8 февраля, 05:03
Modified 8 февраля, 06:48
Updated 8 февраля, 06:48
Юрий Слюсарь около 06.00 мск уточнил, что окна разбились в нескольких пятиэтажках. Речь идет о домах № 4, 6, 7 на улице Вильнюсской и № 16, 18 на 1-й Конной Армии, а также о доме №37 на улице Веры Пановой.
Повреждения получили и легковушки, припаркованные неподалеку. На месте работают дежурные службы.
— Плужная, 10 тоже теперь без окон, — добавили в комментариях подписчики. — Заклеил пока пакетами.
— На Веры Пановой неслабо досталось, — поделился кто-то из дома №37.
В Чертковском районе Ростовской области после воздушной атаки пришлось эвакуировать шесть человек — работников административно-бытовых зданий. Сами строения получили повреждения.
Ранее RostovGazeta показывала кадры с места ЧП на Сельмаше в донской столице.