Юрий Слюсарь назвал масштабы разрушений в Ростове после атаки БПЛА

Юрий Слюсарь около 06.00 мск уточнил, что окна разбились в нескольких пятиэтажках. Речь идет о домах № 4, 6, 7 на улице Вильнюсской и № 16, 18 на 1-й Конной Армии, а также о доме №37 на улице Веры Пановой.