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Posted 8 февраля, 05:03

Published 8 февраля, 05:03

Modified 8 февраля, 06:48

Updated 8 февраля, 06:48

Юрий Слюсарь прокомментировал разрушения в Ростове после атаки БПЛА

Юрий Слюсарь назвал масштабы разрушений в Ростове после атаки БПЛА

8 февраля 2025, 05:03
Фото: тг Юрий Слюсарь. Юрий Слюсарь прокомментировал разрушения в Ростове после атаки БПЛА
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что произошло на Сельмаша в Ростове после атаки беспилотников. Об этом глава региона рассказал утром 8 февраля в своем telegram-канале.

Юрий Слюсарь около 06.00 мск уточнил, что окна разбились в нескольких пятиэтажках. Речь идет о домах № 4, 6, 7 на улице Вильнюсской и № 16, 18 на 1-й Конной Армии, а также о доме №37 на улице Веры Пановой.

Повреждения получили и легковушки, припаркованные неподалеку. На месте работают дежурные службы.

— Плужная, 10 тоже теперь без окон, — добавили в комментариях подписчики. — Заклеил пока пакетами.
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— На Веры Пановой неслабо досталось, — поделился кто-то из дома №37.

В Чертковском районе Ростовской области после воздушной атаки пришлось эвакуировать шесть человек — работников административно-бытовых зданий. Сами строения получили повреждения.

Ранее RostovGazeta показывала кадры с места ЧП на Сельмаше в донской столице.

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