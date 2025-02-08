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Posted 8 февраля, 10:23

Published 8 февраля, 10:23

Modified 8 февраля, 10:25

Updated 8 февраля, 10:25

Юрий Слюсарь прокомментировал частичное введение режима ЧС в Ростове-на-Дону

Юрий Слюсарь прокомментировал введение режима ЧС в Ростове-на-Дону

8 февраля 2025, 10:23
Фото: Телеграм-канал Юрия Слюсаря. Юрий Слюсарь прокомментировал частичное введение режима ЧС в Ростове-на-Дону
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утонил, что режим ЧС введен только на территории многоквартирных домов в Ростове, которые получили повреждения во время ночной атаки БПЛА. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

По информации Слюсаря, сотрудники Следкома уже завершили работу на месте происшествия и его обследование. Теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам.

Также проверку закончили специалисты газовых аварийных служб. Они оценили состояние труб и другого оборудования, размещенного в квартирах.

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Добавим, что администрация Первомайского района начала поквартирный обход. Также при необходимости сами ростовчане могут обращаться за помощью в оперативный штаб.

Ранее прокуратура поставила контроль помощь пострадавшим от атаки БПЛА жителям Ростов-на-Дону.

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