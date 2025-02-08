Юрий Слюсарь прокомментировал введение режима ЧС в Ростове-на-Дону

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь утонил, что режим ЧС введен только на территории многоквартирных домов в Ростове, которые получили повреждения во время ночной атаки БПЛА. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

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