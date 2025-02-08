Юрий Слюсарь прокомментировал введение режима ЧС в Ростове-на-Дону

Posted 8 февраля, 10:23
Published 8 февраля, 10:23
Modified 8 февраля, 10:25
Updated 8 февраля, 10:25
По информации Слюсаря, сотрудники Следкома уже завершили работу на месте происшествия и его обследование. Теперь коммунальщики могут приступить к восстановительным работам.
Также проверку закончили специалисты газовых аварийных служб. Они оценили состояние труб и другого оборудования, размещенного в квартирах.
Добавим, что администрация Первомайского района начала поквартирный обход. Также при необходимости сами ростовчане могут обращаться за помощью в оперативный штаб.
Ранее прокуратура поставила контроль помощь пострадавшим от атаки БПЛА жителям Ростов-на-Дону.