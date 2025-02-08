Жители Ростова 8 февраля сообщают о повторной работе ПВО

Posted 8 февраля, 09:04
Published 8 февраля, 09:04
Modified 8 февраля, 09:06
Updated 8 февраля, 09:06
Кадры инверсионных следов опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». На фото видно линию, которая пересекает горизонт.
— Снова взрыв в небе. К западу от Ростова сработала ПВО, — рассказал автор снимков.
Официальной информации о работе ПВО пока не поступало.
Накануне ночью Ростов попал под атаку беспилотников. Военные уничтожили дроны в воздухе, но обломки одного из них приземлились на Сельмаше. В результате в 14 многоквартирных домах выбило стекла. Повреждения получили и легковушки.
Подобная ситуация — в Чертковском районе. Только там обломки попали не в жилой сектор, а на территорию предприятия.