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Posted 8 февраля, 09:04

Published 8 февраля, 09:04

Modified 8 февраля, 09:06

Updated 8 февраля, 09:06

Жители Ростова 8 февраля сообщают о повторной работе ПВО

Жители Ростова 8 февраля сообщают о повторной работе ПВО

8 февраля 2025, 09:04
Фото: Минобороны России. Жители Ростова 8 февраля сообщают о повторной работе ПВО
Около полудня 8 февраля жители Ростова сообщили, что снова услышали грохот, а после в небе появились белые полоски. Похожие следы остаются после работы ПВО (прим. — противовоздушная оборона).

Кадры инверсионных следов опубликовал telegram-канал «Это Ростов новости». На фото видно линию, которая пересекает горизонт.

— Снова взрыв в небе. К западу от Ростова сработала ПВО, — рассказал автор снимков.

Официальной информации о работе ПВО пока не поступало.

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Накануне ночью Ростов попал под атаку беспилотников. Военные уничтожили дроны в воздухе, но обломки одного из них приземлились на Сельмаше. В результате в 14 многоквартирных домах выбило стекла. Повреждения получили и легковушки.

Подобная ситуация — в Чертковском районе. Только там обломки попали не в жилой сектор, а на территорию предприятия.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#ПВО#Взрыв#Беспилотники#Чертковский район#Ростов#Сельмаш#Многоквартирные дома#Повреждения#Инверсионные следы
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