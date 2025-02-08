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Posted 8 февраля, 07:06

Published 8 февраля, 07:06

Modified 8 февраля, 07:07

Updated 8 февраля, 07:07

Ростовчане массово предлагают помощь жильцам домов, поврежденных при атаке БПЛА

Жители Ростова массово предлагают помощь пострадавшим от атаки людям с Сельмаша

8 февраля 2025, 07:06
Фото: 1MI. Ростовчане массово предлагают помощь жильцам домов, поврежденных при атаке БПЛА
На помощь жильцам домов в Ростове, поврежденных после атаки беспилотников, пришли соседи и даже люди из других городов региона. В комментариях к посту врио губернатора Юрия Слюсаря жители области предложили свои услуги и вещи.

Горожане готовы помочь и в быту, и материально, и даже забрать на передержку питомцев. Правда, в случае с последними рассматривают пока только варианты с кошками.

— От нас, жителей других районов, помощь нужна? Люди в 20-м лицее, правильно? Что нужно им привезти? Поделитесь контактами организаторов ВПР — поможем, чем сможем, — пишут ростовчане.
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— Если есть адреса пунктов сбора помощи пострадавшим ростовчанам, напишите, чтоб можно было принести необходимые вещи. Сейчас холодно, детям и всем нужны теплые вещи, — поддерживают инициативу остальные. — Ростовчане, давайте поможем своим же горожанам.

Как сообщала RostovGazeta, в числе эвакуированных почти 70 человек. Их планируют разместить на время выходных в здании лицея №20.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Эвакуация#Губернатор#Питомцы#Помощь#БПЛА#Ростов#Соседи
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