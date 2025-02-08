Жители Ростова массово предлагают помощь пострадавшим от атаки людям с Сельмаша

Posted 8 февраля, 07:06
Published 8 февраля, 07:06
Modified 8 февраля, 07:07
Updated 8 февраля, 07:07
Горожане готовы помочь и в быту, и материально, и даже забрать на передержку питомцев. Правда, в случае с последними рассматривают пока только варианты с кошками.
— От нас, жителей других районов, помощь нужна? Люди в 20-м лицее, правильно? Что нужно им привезти? Поделитесь контактами организаторов ВПР — поможем, чем сможем, — пишут ростовчане.
— Если есть адреса пунктов сбора помощи пострадавшим ростовчанам, напишите, чтоб можно было принести необходимые вещи. Сейчас холодно, детям и всем нужны теплые вещи, — поддерживают инициативу остальные. — Ростовчане, давайте поможем своим же горожанам.
Как сообщала RostovGazeta, в числе эвакуированных почти 70 человек. Их планируют разместить на время выходных в здании лицея №20.