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Posted 9 февраля, 06:51

Published 9 февраля, 06:51

Modified 9 февраля, 06:53

Updated 9 февраля, 06:53

Александр Скрябин отправил проверять убежища районных глав Ростова

Александр Скрябин отправил проверять убежища районных глав Ростова

9 февраля 2025, 06:51
Фото: 1MI. Александр Скрябин отправил проверять убежища районных глав Ростова
И.о. главы администрации Ростова отчитался о проделанной работе и дальнейших действиях по ЧП на Сельмаше, где упал беспилотник. Об этом Александр Скрябин рассказал в своем telegram-канале.

В результате атаки БПЛА выбило стекла в 14 многоквартирных домах. Повреждения получили 76 квартир. Там уже установили тепловой контур и восстановили газоснабжение.

— Поставил задачу управлению ГО и ЧС, главам районов дополнительно провести проверку всех убежищ, — заявил Александр Скрябин.
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Очевидно, убежища пригодятся в том случае, если население своевременно предупредят об опасности. В случае с последней атакой оповещение не сработало. Молчали и сирены, и приложение РСЧС. СМС от спасателей и вовсе можно было вовремя не ждать — они чаще всего приходят с опозданием на несколько часов. В итоге ростовчане подскочили с кроватей от мощного звука взрыва.

Власти Ростова объяснили несработавшую систему оповещения тем, что в городе не объявляли беспилотную опасность.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Пожар#ЧП#БПЛА#Убежища#Ростов#Система оповещения#Сельмаш#Многоквартирные дома#Александр Скрябин
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