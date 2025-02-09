Александр Скрябин отправил проверять убежища районных глав Ростова

Очевидно, убежища пригодятся в том случае, если население своевременно предупредят об опасности. В случае с последней атакой оповещение не сработало. Молчали и сирены, и приложение РСЧС. СМС от спасателей и вовсе можно было вовремя не ждать — они чаще всего приходят с опозданием на несколько часов. В итоге ростовчане подскочили с кроватей от мощного звука взрыва.