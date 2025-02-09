Александр Скрябин отправил проверять убежища районных глав Ростова

Posted 9 февраля, 06:51
Published 9 февраля, 06:51
Modified 9 февраля, 06:53
Updated 9 февраля, 06:53
В результате атаки БПЛА выбило стекла в 14 многоквартирных домах. Повреждения получили 76 квартир. Там уже установили тепловой контур и восстановили газоснабжение.
— Поставил задачу управлению ГО и ЧС, главам районов дополнительно провести проверку всех убежищ, — заявил Александр Скрябин.
Очевидно, убежища пригодятся в том случае, если население своевременно предупредят об опасности. В случае с последней атакой оповещение не сработало. Молчали и сирены, и приложение РСЧС. СМС от спасателей и вовсе можно было вовремя не ждать — они чаще всего приходят с опозданием на несколько часов. В итоге ростовчане подскочили с кроватей от мощного звука взрыва.
Власти Ростова объяснили несработавшую систему оповещения тем, что в городе не объявляли беспилотную опасность.