Автобус с пассажирами загорелся на Западном в Ростове-на-Дону

Вероятно, водитель заметил возгорание не сразу. На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что автобус продолжает движение по дороге, оставляя после себя дым. Сообщается, что на остановке пассажиры быстро покинули салон, а водитель потушил пожар.