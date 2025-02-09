Автобус с пассажирами загорелся на Западном в Ростове-на-Дону

Posted 9 февраля, 10:47
Published 9 февраля, 10:47
Modified 9 февраля, 10:49
Updated 9 февраля, 10:49
Вероятно, водитель заметил возгорание не сразу. На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что автобус продолжает движение по дороге, оставляя после себя дым. Сообщается, что на остановке пассажиры быстро покинули салон, а водитель потушил пожар.
«После водитель отправился к двигателю с огнетушителем и потушил возгорание. Обошлось без пострадавших», — пишет источник.
Официальных данных по этому поводу от оперативных служб пока не поступало.