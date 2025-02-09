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Posted 9 февраля, 10:47

Published 9 февраля, 10:47

Modified 9 февраля, 10:49

Updated 9 февраля, 10:49

Автобус с пассажирами загорелся на Западном в Ростове-на-Дону

Автобус с пассажирами загорелся на Западном в Ростове-на-Дону

9 февраля 2025, 10:47
Фото: 1MI.
В Ростове на Левенцовке вспыхнул автобус, в котором находились пассажиры и водитель. Кадры очевидцев опубликовал телеграм-канал «Блокнот Ростов».

Вероятно, водитель заметил возгорание не сразу. На кадрах, которые опубликовал источник, видно, что автобус продолжает движение по дороге, оставляя после себя дым. Сообщается, что на остановке пассажиры быстро покинули салон, а водитель потушил пожар.

«После водитель отправился к двигателю с огнетушителем и потушил возгорание. Обошлось без пострадавших», — пишет источник.

Официальных данных по этому поводу от оперативных служб пока не поступало.

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Видео: «Блокнот Ростов».

Ранее новогодняя елка сгорела в доме жительницы Ростова-на-Дону в феврале.

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