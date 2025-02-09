Черный дым охватил все: фура дотла сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Инцидент произошел в субботу днем, 8 февраля, на автодороге М-4 «Дон» недалеко от поселка Дорожный Ростовской области. Неизвестно по какой причине, но во время движения фура вспыхнула. Водитель остановил транспортное средство прямо на трассе.