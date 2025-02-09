Черный дым охватил все: фура дотла сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Posted 9 февраля, 04:30
Published 9 февраля, 04:30
Modified 9 февраля, 04:30
Updated 9 февраля, 04:30
Инцидент произошел в субботу днем, 8 февраля, на автодороге М-4 «Дон» недалеко от поселка Дорожный Ростовской области. Неизвестно по какой причине, но во время движения фура вспыхнула. Водитель остановил транспортное средство прямо на трассе.
На кадрах видно, что огонь полностью уничтожил прицеп и обуглил кабину. Масштаб повреждений сложно оценить из-за густого дыма, который исходил от фуры.
Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области не комментировала ДТП. О состоянии водителя также ничего неизвестно.
Ранее в Ростове-на-Дону трех человек увезли на карете скорой помощи после столкновения с грудой бетона.