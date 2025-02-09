rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 февраля, 04:30

Published 9 февраля, 04:30

Modified 9 февраля, 04:30

Updated 9 февраля, 04:30

Фура полностью сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Черный дым охватил все: фура дотла сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

9 февраля 2025, 04:30
Фото: 1MI. Фура полностью сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Фура дотла сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области посреди дороги вспыхнула фура. От грузового автомобиля практически ничего не осталось, видео очевидцев опубликовал телеграм-канал «Это Ростов новости».

Инцидент произошел в субботу днем, 8 февраля, на автодороге М-4 «Дон» недалеко от поселка Дорожный Ростовской области. Неизвестно по какой причине, но во время движения фура вспыхнула. Водитель остановил транспортное средство прямо на трассе.

На кадрах видно, что огонь полностью уничтожил прицеп и обуглил кабину. Масштаб повреждений сложно оценить из-за густого дыма, который исходил от фуры.

Прицеп зерновоза оторвался и снес кабину КамАЗа в Ростовской области
Узнать подробнее
Видео: 1MI. Фура полностью сгорела на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области

Добавим, что Госавтоинспекция Ростовской области не комментировала ДТП. О состоянии водителя также ничего неизвестно.

Ранее в Ростове-на-Дону трех человек увезли на карете скорой помощи после столкновения с грудой бетона.

Читайте также:
Каша из стекла и металла: четыре авто и бензовоз попали в смертельное ДТП на М-4 «Дон«Остался только корпус»: появились кадры горящего автомобиля на Вавилова в РостовеФура насмерть сбила пешехода-нарушителя в Ростовской области
#Валерия Кострова#Общество#Видео#Ростовская область#ДТП#Пожар#Транспорт#Фура#Трасса М-4 «Дон»#Происшествия#Горящая фура
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика